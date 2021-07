Apple zwiększa produkcję modeli iPhone 13

W oczekiwaniu na wysoki popyt, Apple planuje zwiększyć produkcję smartfonów z serii iPhone 13.

Według raportu Bloomberg, Apple chce zwiększyć początkową produkcję tegorocznych modeli iPhone'a 13 do 90 milionów sztuk do końca tego roku. Oznacza to wzrost nawet o 20% w stosunku do 75 milionów sztuk poprzedniego modelu, które zostały wyprodukowane w zeszłym roku.

Raport nakreśla również szereg oczekiwań względem smartfonów z serii iPhone 13, z których większość została już mniej lub bardziej potwierdzona.

W odniesieniu do mniejszego notcha we wszystkich modelach iPhone'a 13, raport Bloomberg podaje, że nawet iPhone'y w 2022 roku dalej będą posiadać wcięcie w ekranie. Natomiast jak najbardziej jest to prawdopodobne, że notch będzie zmniejszany z roku na rok.