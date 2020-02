Aquos R5G - oto flagowiec firmy Sharp

Sharp oficjalnie zaprezentował swojego flagowca na ten rok. Aquos R5G to smartfon z jakością obrazu QHD+ i mocnymi podzespołami.

Sharp nie zalicza się może do tych producentów, których smartfony wzbudzają powszechne zainteresowanie, ale po tym modelu może się to zmienić. Aquos R5G jest smartfonem z ekranem o przekątnej 6,5", pokazującym obraz w rozdzielczości QHD+, czyli 3200 x 1800 pikseli. Z przodu znajduje się niewielki notch w kształcie łzy, który skrywa obiektyw aparatu przedniego 16 Mpix. Sam wyświetlacz to IPS, zwracający uwagę nie tylko rozdzielczością, ale częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Po jego obu stronach umieszczono głośniki stereo. Użyto tu najnowocześniejszego procesora na rynku - Qualcomm Snapdragon 865 z modemem X55. Korzysta on z aż 12GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 256GB pamięci typu UFS 3.0 , co ma zapewniać błyskawiczne działanie. Pamięć można rozszerzać kartami microSD.

Z tyłu znajduje się bateria czterech obiektywów aparatu tylnego. Są to: obiektyw 12 Mpix z OIS, teleobiektyw 12 Mpix z OIS, obiektyw szerokokątny 48 Mpix oraz sensor Time of Flight (ToF). Aparat tylny może nagrywać wideo w rozdzielczości 8K. Wykorzystuje do tego obiektyw szerokokątny. Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10, wzbogaconego o rozwiązania producenta w zakresie optymalizacji oraz Sztucznej Inteligencji. Energii dostarcza mu bateria o pojemności 3730 mAh, Obudowa jest szczelna - Aquos R5G ma certyfikat IP68. Waga telefonu to 189 gramów.

Trzeba przyznać, że flagowiec robi wrażenie. Jak na razie nie znamy jego ceny oraz daty wejścia na rynek - wiemy jednak, że zanim trafi do globalnej sprzedaży, pojawi najpierw w Japonii. Ma to nastąpić na wiosnę 2020 roku.