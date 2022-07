Arc A380 przetestowany. Intel proponuje coś dziwnego

Intel Arc A380 to pierwsze desktopowe GPU producenta. Jednak z pewnością układ nie jest tym, czego wszyscy się spodziewali.

O kartach graficznych Arc od Intela słyszymy już od dawna, jednak póki co zamieszania na rynku nie zrobiły. Nie może to dziwić, skoro nawet porządnie na niego nie weszły. Tymczasem w Chinach pojawił się model Gunnir, dedykowany na tamtejszy rynek. Jest to nic innego, jak Arc A380 z modyfikacjami. Zrecenzowano go na kanale YouTube Gamers Nexus. Dzięki temu wiemy, że jest to model budżetowy, mający wydajność na poziomie Radeon RX 6400 oraz GeForce GTX 1630. Czyli takie absolutne minimum dla desktopów.

Intel Arc A380 w wersji Gunnir ma jedynie niewielkie modyfikacje od producenta, dlatego może być reprezentatywnym układem dla całej rodziny. Zwraca uwagę zaimplementowanie PCIe Resizable BAR, które jednak ma mały wpływ na wydajność, aczkolwiek niektóre gry mogą przy nim przyśpieszyć. Wśród takich wymieniono Horizon: Zero Dawn oraz Hitman 3. Karta zalicza się do pierwszej rodziny - Alchemist - wymaga do wykorzystania możliwości ReBAR procesora AMD Ryzen 3000 lub któregoś z 10. generacji Intela. Zaletą jest niska cena układu - w przeliczeniu to ok. 160 dolarów, czyli ok. 765 zł.

Podsumowując: mamy do czynienia z kartą graficzną, która w niektórych grach ulepsza wydajność, a w innych nie. Choć gracze nie będą nią zachwyceni, może okazać się korzystnym zakupem dla osób, które bawią się od czasu do czasu mniej wymagającymi tytułami. Na wydajniejsze modele Arc trzeba jeszcze poczekać.

Źródło: PC World