Arc Alchemist - wyciekł benchmark. Jest dobrze?

Według pierwotnych planów Intel ARC Alchemist miał pojawić się na rynku pod koniec stycznia. Póki co mamy równy tydzień do końca lutego, a nic nie wskazuje na to, abyśmy szybko zobaczyli ten układ na sklepowych półkach. Póki co mamy za to jego benchmark. Czy potwierdza on plotki, które pojawiły się jeszcze we wrześniu 2021 roku, a które mówiły, że układ będzie mieć wydajność na poziomie RTX 3070 Ti?

Na początku jedna ważna uwaga - jest to model inżynierski, czyli nieco inny od tego, co ostatecznie trafi na rynek. Aczkolwiek daje nam pojęcie o możliwościach układu, który testowano na platformie:

procesor: Intel Core i5-9600K (6C 6T)m, taktowanie min/maks/przeciętne 3963/4580/4462 MHz;

CPUID: 906ED (GenuineIntel);

GPU: Intel Xe;

API: Open CL;

Wynik: 85448 ;

; VRAM: 12.7 GB.

Co mówi nam wynik? Otóż jest on mniejszy, niż osiągnął model RTX 3070. I to sporo mniejszy - o 39,9%. Jednak trzeba zauważyć, że Alchemist wypadł lepiej od poprzedniego króla rynku, czyli RTX 2060 Super. Czy zatem Intel nie przyłożył się do pracy? Na razie nie ma się co sugerować - w innych benchmarkach Achemist wypada od RTX 3070 Ti lepiej, więc może to zależeć po prostu od testu.

