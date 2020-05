Arc, Sub 3 i Five czyli nowy sprzęt audio od Sonos

Sonos zdecydowało się na niespodziewaną prezentację nowych, inteligentnych głośników oraz pierwszego soundbara z obsługą Dolby Atmos. Sprawdzamy, co oferują najnowsze urządzenia.

Sonos - znany producent inteligentnego sprzętu audio zorganizował specjalną konferencję prasową, na której zaprezentowano kilka nowych, ciekawych urządzeń wyróżniających się funkcjami oraz niezwykle dopracowanym designem.

Kalifornijski producent słynący z produkcji inteligentnych głośników i systemów multi-room zaprezentował dziś trzy nowe urządzenia - soundbar Sonos Arc oraz głośniki Sonos Sub 3 i Sonos Five, które rozszerzają istniejące już portfolio producenta.

Wraz z początkiem maja 2020 roku Sonos zaprezentował swojego pierwszego soundbar'a Arc z obsługą technologii Dolby Atmos. Przy okazji odświeżono dostępne już na rynku głośniki Sonos Five i Sonos Sub. Co ważne wszystkie te urządzenia obsługują najnowszą platformę Sonos S2.

Sonos Arc - arcyciekawy soundbar z Dolby Atmos

Sonos Arc to nowy, flagowy soundbar, który wyróżnia się obecnością 11 głośników na pokładzie. Klasycznie już producent zastosował różne przetworniki umieszczone kierunkowo, które odpowiadają za tworzenie dźwięku przestrzennego 3D.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu układowemu pomimo tego, że Sonos Arc jest soundbarem to potrafi stworzyć dźwięk przestrzenny w technologii Dolby Digital 5.1 lub Dolby Atmos.

Na pokładzie znalazło się także miejsce dla funkcji Sonos Trueplay, która pozwala indywidualnie dostosować barwę dźwięku do pomieszczenia, w którym umieściliśmy.

Soundbar Sonos Arc jest w pełni kompatybilny z wieloma autorskimi technologiami poprawiającymi brzmienie. Nie zabrakło również obecności Apple AirPlay 2, Asystenta Google oraz Amazon Alexa.

Sonos Arc dostępny będzie w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz białej. W celu podłączenia z telewizorem/projektorem wykorzystywane jest złącze HDMI eARC lub ARC.

Sondbar Sonos Arc można połączyć w parę z głośnikami Sonos Sub lub One SL.

Produkt pojawi się w przedsprzedaży na stronie sonos.com w najbliższych dniach. Pierwsi kupujący otrzymają swój sprzęt 10 czerwca. Cena detaliczna wynosi 3899 zł.

Sonos Sub 3 Gen oraz Sonos Five

Przy okazji premiery flagowego soundbar'a Sonos Arc producent zaprezentował również głośnik Sonos Sub 3 generacji oraz Sonos Five.

Sonos Sub 3 generacji to bezprzewodowy głośnik niskotonowy, który można podłączyć do dowolnego urządzenia Sonos. Sub 3 generacji nadal posiada charakterystyczny design, który został zaktualizowany o nowe podzespoły. W środku znajdziemy większą ilość pamięci oraz ulepszone przetworniki.

Sonos Five to ostatni, ale nie mniej ciekawy z zaprezentowanych produktów. Jest to najnowsza odmiana najpotężniejszego głośnika muzycznego Sonos Play:5.

Five posiada podobny, jak poprzednik design. Urządzenie w dalszym ciągu może pracować pionowo lub poziomo w zależności od naszych preferencji. Możliwe jest sparowanie dwóch głośników Five w celu uzyskania dźwięku stereo. Sonos Five otrzymał również wsparcie dla gramofonów. Urządzenie dostępne jest w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej.

Sonos Sub i Sonos Five również dostępne będą w przedsprzedaży na stronie sonos.com. Cena detaliczna wynosi odpowiednio 3399 zł oraz 2499 zł. Pierwsze urządzenia trafią do klientów 10 czerwca.

Nowa aplikacja Sonos

Producent zaprezentował także napisaną od nową aplikację Sonos na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android. Z jej poziomu można będzie sterować wszystkimi urządzeniami Sonos. Co ważne zaprezentowane produkty - Arc, Sub 3 Gen oraz Five są kompatybilne tylko i wyłącznie z nową aplikacją.

Producent obiecuje, że wszystkie dane z poprzednich wersji aplikacji Sonos zostaną zaimportowane do nowej aplikacji, która pojawi się w Google Play oraz Apple App Store 8 czerwca.

