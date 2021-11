Arcane 2 sezon - twórcy zdradzają, kiedy premiera kontynuacji serialu

Nowy serial Netflixa wzbudza ogromne zainteresowanie. Wiemy, że "Arcane" doczeka się 2 sezonu, pytanie jednak, kiedy? Twórcy zdecydowali się podpowiedzieć.

Arcane to miniserial wyprodukowany dzięki współpracy Riot Games oraz Netflixa. Twórcami produkcji są Christian Linke oraz Alex Yee. Początkowo premiera miała odbyć się jeszcze w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię COVID-19 została przesunięta na listopad 2021 roku. Co ciekawe, już po jednym dniu od wydania pierwszych trzech odcinków "Arcane" zdobyło pierwsze miejsce na listach 52 krajów na świecie. Fabuła opowiada o siostrach Vi oraz Jinx znanych graczom League of Legends, których historia toczy się w bogatym regionie Piltover oraz mrocznym, podziemnym mieście Zaun.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu — Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021

Twórcy potwierdzili, że pracują nad powstaniem drugiego sezonu serialu. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Zdecydowana większość jest pozytywna i nie mogą doczekać się wyznaczenia daty premiery. Pytanie nasuwa się więc samo: kiedy 2 sezon "Arcane"? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć.

So yeah, we are working on #arcane season 2.

The good news: you won’t have to wait for 6 years (the time it took us to making season 1)

The bad news: it’s not coming in 2022 ???? https://t.co/IQoPyLnw1J — nicolo (@niiicolo) November 21, 2021

Niestety, jeden z pracowników Riot Games podzielił się informacją, że premiera 2 sezonu nie odbędzie się w 2022 roku. Biorąc jednak pod uwagę zaangażowanie platformy Netflix i studia Riot Games oraz fakt, że 2 sezon jest już na etapie produkcji, wielce prawdopodobne jest, że kontynuację serialu przyjdzie nam zobaczyć w 2023 roku. Oczywiście, o ile twórcy nie napotkają problemów w trakcie tworzenia. Liczymy więc na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, przez co już niedługo będziemy mogli obejrzeć co dalej wydarzy się w Piltover. Tymczasem sprawdź, co będzie się działo w 2 sezonie.