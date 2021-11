Arcane - Netflix potwierdza znakomitą wiadomość. Serial otrzyma drugi sezon

W zasadzie można było się tego spodziewać. Po ogromnym sukcesie jakim okazał się serial Arcane, trudno było przypuszczać, że Riot Games i Netflix zrezygnują z formatu. Zaskoczeniem może być jednak tempo, w jakim firmy podjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy. Na oficjalnym koncie serialu na Twiterze pojawił się wpis, które nie pozostawia żadnych wątpliwości - drugi sezon Arcane jest już w produkcji. Oficjalnej zapowiedzi towarzyszy też krótki teaser, nie zdradza on jednak, z czym będziemy mieli dokładnie do czynienia.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu