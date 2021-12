Arcane - analiza i porównanie bohaterowie z League of Legends

Arcane to hit ostatnich dni platformy Netflix. Nie jest tajemnicą, że powstał na podstawie uniwersum League of Legends, w związku z czym widzów interesuje, które postaci z gry mogą pojawić się w serialu. Podpowiadamy!

"Arcane" to owoc współpracy platformy Netflix z Riot Games, wydawcą gry League of Legends. Na dzień dzisiejszy opublikowany jest akt pierwszy i drugi, a już w sobotę pojawi się Akt 3. Serial opowiada historię dwóch sióstr Vi oraz Jinx w świecie wojny pomiędzy Piltover a Zaun. Wygląda na to, że historie wprost z uniwersum gry interesują nie tylko graczy, ale także fanów animacji w ogóle. Efektem tego jest przekroczenie przez serial pierwszego kamienia milowego, debiutując na pierwszym miejscu wśród wszystkich programów na Netflixie.

Tak jak wspominałam, akcja serialu dzieje się w dwóch regionach: Piltover oraz Zaun, jednak nie zawsze były one oddzielne. Pierwszy z nich jest prosperującym i prężnie rozwijającym się miastem, którego władza rośnie za sprawą szeroko rozwiniętego handlu. Drugi zaś jest krzywym odbiciem Piltover mieszczącym się pod ziemią. To właśnie tam kwitnie czarny rynek oraz rozwój technologii zakazanej w górnym mieście. Co ważne, w obu regionach mieszkają bohaterowie dobrze znani fanom gry League of Legends. Część z nich mieliśmy już okazję zobaczyć w pierwszym akcie serialu "Arcane", jednak niewykluczone, że pojawią się wszyscy.

Bohaterowie ukazani w Arcane

Vi

Vi to jedna z głównych bohaterek serialu "Arcane", która wespół z siostrą Jinx wywodzi się z regionu Zaun. Jest ona gwałtowną, impulsywną i nieustraszoną kobietą pozbawioną chęci współpracy z władzami. Niestety, jej trudny charakter przyciąga także liczne problemy i kłopoty, w które to z łatwością pakuje siebie i swoich towarzyszy.

Jinx

Jinx jest młodszą siostrą Vi, która w dzieciństwie nie pokazywała zbytnio swojego potencjału, który jest ogromny. W dorosłości staje się maniakalną i porywczą kryminalistką ze świetnym celem. Gdzie strzały i najgłośniejsze wybuchy — tam i ona. Jinx nienawidzi nudy, przez co zostawia chaos, gdziekolwiek się pojawia.

Ekko

Ekko to młody geniusz wychowany na ulicach regionu Zaun, który jest w stanie manipulować czasem tak, by wszystko szło po jego myśli. Jest to możliwe dzięki Napędowi-Z, który sam stworzył. Dla niego przyjaźń i wynalazki są najważniejsze.

Caitlyn

Caitlyn pojawia się na ekranie zaledwie w dwóch scenach, jednak jest wiadome, że to kolejna ważniejsza osoba serialu. W przyszłości jednak stanie się najpotężniejszą rozjemczynią regionu Piltover, używając swojego karabinu pulsarowego oraz nieprzeciętnej inteligencji.

Heimerdinger

Heimerdinger to genialny i ekscentryczny naukowiec regionu Piltover, który dąży do znalezienia odpowiedzi na najbardziej nieprzeniknione pytania wszechświata. Jest on twórcą jednej z najbardziej zabójczych maszyn regionu Piltover.

Jayce

Jayce to genialny wynalazca, który pasjonując się pracą Heimerdingera zapanował nad magią tworząc zmiennokształtny hextechowy młot. Dzierżąc go w swoich dłoniach, korzysta z siły, odwagi i inteligencji, by chronić miasto Piltover.

Viktor

Viktor współpracował z Jaycem, by wynaleźć magię. Twórca nowej ery technologii poświęcił się, by udoskonalić gatunek ludzki za pomocą stali i nauki. "Mechaniczne serce nigdy nie przestaje bić i nigdy nie podlega emocjom. Dlaczego więc tyle osób powierza swoje życie słabemu organowi z mięsa i krwi?" - pytał.

Piltover — bohaterowie, którzy mogą pojawić się w serialu Arcane

Na dzień dzisiejszy opublikowane są jedynie trzy pierwsze odcinki serialu "Arcane", które składają się na Akt 1. Niestety, nie pojawiły się na nich jeszcze inne ciekawe postacie, które pojawiają się w uniwersum League of Legends. Mowa o Camille, Ezrealu, Oriannie oraz Seraphine. Według teorii fanów co najmniej dwie z nich widzowie będą mogli zobaczyć w kolejnych odcinkach produkcji Netflixa.

Zaun — bohaterowie, którzy mogą pojawić się w serialu Arcane

Region Zaun cieszy się większą populacją bohaterów z uniwersum League of Legends. Znaczna część z nich według teorii pojawi się w serialu w kolejnych odcinkach. Mimo wszystko do tej pory widzowie nie mieli jeszcze okazji zobaczyć takich postaci jak: Blitzcrank, Dr Mundo, Janna, Singed, Twitch, Urogot, Warwick, Zac oraz Ziggs.

Inne regiony

Oczywiście na tym nie koniec. Uniwersum League of Legends jest ogromne, a Piltover oraz Zaun to zaledwie część historii. Na dzień dzisiejszy składa się ono z 13 regionów, które znane są fanom gry pod nazwami: Bandle City, Bilgewater, Demacia, Freljord, Ionia, Extal, Noxus, Pustka, Shurima, Targon oraz Wyspy Cienia. Niestety, żaden z nich nie pojawi się w serialu, jednak niewykluczone, że przedstawiciele Netflixa oraz Riot Games mają w planach stworzenie kolejnych sezonów produkcji, tym samym pokazując większą część świata z gry. Nie ma jednak na ten temat żadnych oficjalnych informacji.