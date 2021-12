Arcane - postać z serialu trafi do gry, ale nie jest to LoL!

Jedna z kluczowych postaci z serialu Arcane trafi do gry Riot Games, co zaskakujące, nie jest to League of Legends.

Arcane to znakomity serial i co do tego niema żadnych wątpliwości. Choć produkcja ta bazuje na uniwersum League of Legends, to twórcom udało się w umiejętny sposób przedstawić oryginalną historię również osobom niezaznajomionym z grą Riot Games. Co istotne, w serialu pojawiły się postacie, które również dla weteranów LoL'a były zupełnie nowe. Jednym z takich bohaterów był Silco, czyli bezwzględny, nieoficjalny władca Zaun. Jak się właśnie okazało, Silco już niedługo zagości w Teamfight Tactics (TFT), o czym oficjalnie poinformowało studio Riot Games.

Jako nasza pierwsza jednostka niezależna od składu bohaterów League of Legends Silco stawia przed zespołem wyjątkowe wyzwania i otwiera wyjątkowe możliwości. Zazwyczaj kosztem wytężonych wysiłków jesteśmy w stanie zaadaptować bohaterów z League of Legends do Teamfight Tactics, ale Silco nie pochodzi z League, więc musieliśmy stworzyć go od podstaw - Riot Games

Niestety, zespół odpowiedzialny za grę nie jest jeszcze gotów, aby przedstawić szczegóły dotyczące zdolności i umiejętności Silco w TFT. Dowiadujemy się jedynie, że jego "geniusz" pozwoli mu na unikatowe podejście do walki. Na oficjalny debiut bohatera w Teamfight Tactics będziemy musieli zatem jeszcze poczekać. Przedstawiciele Riot ujawnili przy okazji, że Silco może nie być jedyną postacią z Arcane, która trafi także do innych produkcji studia.

