Archeolodzy badają trumnę z epoki brązu!

Tajemniczą trumnę znaleziono... w stawie, na terenie klubu golfowego. Co było w środku?

Tim Allen, archeolog z Sheffield, skomentował odkrycie tak:

Człowiek pochowany w Tetney Golf Club w Lincolnshire żył w zupełnie innym świecie niż nasz. Zmieniające się środowisko, podnoszący się poziom mórz i powodzie przybrzeżne ostatecznie pokryły jego grób głęboką warstwą mułu, który pomógł w jego zachowaniu.

Ciekawym elementem prac była analiza środowiskowa ściółki roślinnej. Hugh Willmott, archeolog z Uniwersytetu w Sheffield, który uczestniczył w wykopaliskach, napisał na Twitterze, że w trumnie znaleziono mech, cis lub jałowiec, orzechy laskowe i pąki liści. To wszystko wskazuje na to, że pochówek miał miejsce prawdopodobnie pod koniec wiosny, około cztery tysiąclecia temu. Orzechy laskowe mogły być ofiarą żywnościową, podczas gdy mech mógł być rodzajem łóżka dla zmarłego.

fot. York Archaeological Trust

Na razie niewiele wiadomo o szczątkach ludzkich, choć zespół archeologów podejrzewa, że była to osoba o pewnym znaczeniu społecznym. Wstępne próby ekstrakcji DNA nie powiodły się. Datowanie trumny jest nadal w toku - archeolodzy muszą wykonać kombinację dendrochronologii i datowania radiowęglowego, które mogą porównać, aby ustalić rok ścięcia drzewa.

W trumnie znaleziono również szokująco dobrze zachowaną siekierę - trzonek wygląda tak, jakby mógł być polakierowany wczoraj. Głowica siekiery jest połączeniem kamienia i skamieniałego koralowca. Na podstawie kształtu i rozmiaru przedmiotu - główka siekiery ma mniej niż 10 cm średnicy - zespół uważa, że był to raczej symbol władzy niż praktyczne narzędzie. Takich siekier znanych w Wielkiej Brytanii jest bardzo mało, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej przykuwających uwagę elementów odkrycia.

fot. Charlotte Graham

Po przeprowadzeniu badań przedmioty zostaną wystawione w The Collection Museum w Lincolnshire.

