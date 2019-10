Architektura Intel Tremont zbawieniem dla tanich laptopów. Surface Neo w roli platformy testowej

Microsoft zdecydował się na odważny krok. Futurystyczny Surface Neo, który zadebiutuje na rynku w przyszłym roku, będzie platformą testową nowej architektury procesorów Intela o nazwie Tremont.

Tremont to nowa architektura procesorów Intela, która ma ożywić segment tanich procesorów. Mówimy tutaj o układach napędzających niewielkie komputery i bardzo tanie laptopy, ale również zupełnie nowe urządzenia Internetu Rzeczy oraz działające w sieci 5G. A konkretnie chodzi o procesory Pentium i Celeron z linii N oraz J. To właśnie one od dłuższego czasu dominują w najtańszych konstrukcjach i w końcu przyszedł czas na ich odświeżenie.

Układy będą wykonane w architekturze x86 i mają za zadanie zaoferować jak najlepszy stosunek wydajności i energooszczędności do powierzchni płytki drukowanej. Priorytetowym zadaniem nowych procesorów będą proste zastosowania jednowątkowe.

Do najważniejszych nowości w procesorach Tremont można zaliczyć zmiany w pamięci cache - po 32 kb pamięci dla instrukcji i danych L1, od 1,5 do 4,5 MB cache L2 na moduł oraz obsługa pamięci cache L3. Dalej mamy m.in. obsługę 128-bitowych instrukcji SIDM i AES przez jednostki ALU (z opóźnieniem 4 cykli) i silniki dekodowania instrukcji x86 zebrane w klastrach po trzy. Tremont jest też pozbawiony pamięci micro-up chace, a bufor re-order będzie w stanie obsłużyć 208 instrukcji, przy 95 w Goldmont Plus.

Wprowadzenie architektury Tremont będzie na pewno swego rodzaju eksperymentem. Teraz okazuje się, że eksperymentem podwójnym. Procesor Tremont trafi do zupełnie nowego urządzenia jaki będzie Microsoft Surface Neo. Czyli futurystyczny laptop/tablet wyglądający jak połączenie dwóch urządzeń Surface Pro. Czy to dobre posunięcie? Czas pokaże, ale z pewnością nie do końca bezpieczne.

Nadmiar eksperymentów może być niebezpieczny i raczej lepszym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po coś sprawdzonego. Przynajmniej w pierwszej generacji Surface'a Neo. W końcu jego mniejszy brat Surface Duo będzie wyposażony w "normalny" procesor Qualcomm Snapdragon i system Android. Tyle dobrego, że w Surface Neo zobaczymy (raczej) typowego Windowsa 10, bez żadnych udziwnień. Choć zapewne trafią się osoby, które nie uznają tego za dobrą informację.