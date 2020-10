Architektura Zen 3 oficjalnie - czy Ryzen 5000 pokona Intela?

8 października 2020 roku to ważna data dla czerwonych i graczy z całego świata. AMD oficjalnie zaprezentowało procesory oparte na architekturze Zen 3. Czy Intel powinien pakować walizki?

Zen 3 to najnowsza architektura opracowana przez AMD, która wedle wszystkich przecieków ma zostawić Intela lata świetlne w tyle. Czerwoni już od dłuższego czasu produkują swoje układy w 7 nm, a teraz skupili się na poprawie wskaźnika IPC czyli komunikacji międzyprocesowej.

AMD Ryzen 5000

Procesory AMD Ryzen 5000 trafią do komputerów stacjonarnych już w przyszłym miesiącu. Pierwsze układy pojawią się w sprzedaży 5 listopada 2020 roku.

Według producenta Ryzen 5000 to najszybsze procesory dla graczy na świecie. Mają one zapewniać nawet o 26% wyższą wydajność w grach niż poprzednia generacja oraz nawet 2,8-krotnie lepszą efektywność energetyczną niż konkurencja. Całość uzupełnia o 19% lepszy współczynnik IPC niż poprzednia w poprzedniej generacji, co stanowi największy skok od czasu wprowadzenia pierwszej generacji procesorów AMD Ryzen.

Aby zachęcić do zakupu wszyscy kupujący procesory Ryzen 3000 oraz Ryzen 5000 otrzymają za darmo grę Far Cry 6 w wersji elektronicznej po jej premierze.

Rodzina Ryzen 5000 składa się z czterech procesorów:

Ryzen 9 5950X

Ryzen 9 5900X

Ryzen 7 5800X

Ryzen 5 5600X

Rozczarowani będą gracze z mniejszym budżetem - w chwili obecnej AMD nie zamierza prezentować Ryzenów 3 5000. Nowe układy kompatybilne są z obecnymi już na rynku płytami głównymi AMD serii 500.

Pełna specyfikacja techniczna nowych układów znajduje się poniżej.

Specyfikacja nowych układów Ryzen 5000

Z teorertycznego punktu widzenia AMD dokonało kolejnego kroku naprzód. Z wydaniem ostatecznego werdyktu należy jednak wstrzymać się do pierwszych, niezależnych testów najnowszych procesorów.

Sprawdź, ile kosztuje Ryzen 5 3600.