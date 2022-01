Archiwum 81, sezon 2 - co wiemy o kontynuacji serialu

Sprawdź, co do tej pory wiadomo na temat kontynuacji serialu "Archiwum 81".

Spis treści

Archiwum 81

Tytuł serialu - Dom z papieru

- Dom z papieru Twórcy - Rebecca Sonnenshine

- Rebecca Sonnenshine Liczba sezonów - 1

- 1 Liczba odcinków - 8

- 8 Rok produkcji - 2022

- 2022 Gatunek - Horror

- Horror Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Evan Jonigkeit, Matt McGorry, Martin Donovan, Julia Chan

Serial Archiwum 81 potrzebował zaledwie kilku dni, aby stać się wielkim hitem i zająć pozycję nr 1 w światowych rankingach Netflixa. Ten horror składający się z 8 odcinków został luźno oparty na podcaście o tym samym tytule. Opowiada historię Dana Turnera, archiwisty, który został zatrudniony przez ekscentrycznego milionera, Virgila do odnowienia taśm z 1994 roku. Materiał jest mocno zniszczony i zawiera materiał ze śledztwa zaginionej dokumentalistki Melody Pendras. Kobieta badała sprawę tajemniczej sekty, która działała w apartamentowcu Visser. W pewnym momencie Dan odkrywa swoje powiązanie z Melody. Postanawia nie tylko odkryć tajemnicę stojącą za zniknięciem, ale także uratować kobietę.

Okazuje się, że Melody nie zniknęła od tak podczas tajemniczego rytuału. Została przeniesiona do innego wymiaru, zwanego Otherworld. Jest tam uwięziona od 1994 roku. Danowi udaje się wrócić z Melody do współczesnego świata. Kobieta została zatrzymana w prawdziwym świecie przez przywódcę sekty, Samuela, jednak Dan w jakiś sposób wrócił do lat 90-tych i tym razem on został tam uwięziony. Ta sytuacja otwiera twórcom możliwości stworzenia kontynuacji serialu. Showrunnerka Archiwum 81, Rebecca Sonnenshine ma wiele pomysłów dotyczących serii.

Zobacz również:

Archiwum 81 - czy będzie 2 sezon?

Archiwum 81 (fot. Netflix)

Ostatecznie decyzje w sprawie stworzenia kontynuacji Archiwum 81 nie zostały jeszcze podjęte. Showurunnerka, Rebecca Sonnenshine ma jednak wiele planów dotyczących ewentualnej kontynuacji. W jednym z wywiadów powiedziała, że od razu po zakończeniu pierwszego sezonu cała ekipa zaczęła dzielić się pomysłami na temat tego, co może znaleźć się w kontynuacji. Powiedziała też wprost, że jeśli tylko dostaną zielone światło, wszyscy gotowi są do pracy nad drugim sezonem. Co więcej, oryginalny podcast składa się w tej chwili z trzech serii, więc pole do popisu jest duże.

Archiwum 81 - o czym może być 2 sezon?

Pierwszy sezon Archiwum 81 pozostawił wiele otwartych wątków. Pozostaje np. pytanie, kto jest odpowiedzialny za pożar, w którym zginęła rodzina Dana. Twórcy odpowiadają wprost, że ten temat jest już zbadany i przeznaczony dla drugiego sezonu.

Wiele osób zastanawia się także nad powiązaniem Samuela oraz Virgila. Okazuje się, że są to bracia. Każdy z nich jednak ma odmienne motywy, które mogą być jeszcze mocniej zbadane w drugiej serii. Jeśli chodzi o samego Samuela, też wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Jego wątek może być dużo bardziej zarysowany w Archiwum 81.

Found footage, czyli znak charakterystyczny

Czym jest found footage? To technika filmowa, w której film jest stylizowany na znalezione, amatorskie nagrania wideo. Jest to znak charakterystyczny Archiwum 81, który dodał do filmu dużo tajemniczości. Czy zobaczymy ten styl także w 2 sezonie?

Archiwum 81 (fot. Netflix)

Showrunnerka potwierdza, że zdecydowanie tak. Będzie on wykorzystany nieco inaczej niż w pierwszej serii. Taśmy wideo mogą pomóc uwięzionemu w latach 90-tych Danowi w kontaktowaniu się z osobami, które znajdują się w rzeczywistym świecie.

Zobacz także: Dom z papieru, sezon 6 - co wiemy o kontynuacji