Arkusze Google osiągają 1 miliard instalacji w sklepie Google Play

Arkusze Google osiągają kolejny sukces. Czy Microsoft Excel ma się czego bać?

Jedno z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych zdobyło kolejny kamień milowy. Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie w sklepie Google Play, aplikacja Arkusze Google osiągnęła 1 miliard instalacji na urządzeniach z systemem Android. Wydarzenie to ma miejsce ponad dwa lata po osiągnięciu 500 milionów instalacji.

Niezależnie do tego, czy je kochasz, czy nienawidzisz, arkusze kalkulacyjne są jednymi z najważniejszych narzędzi, jakich używa się we współczesnym świecie. Od śledzenia miesięcznych wydatków, po robienie list rzeczy do zrobienia - aplikacje takie jak Arkusze Google ułatwiają organizowanie wszystkich danych w jednym prostym dokumencie.

Arkusze Google są podstawą dla narzędzi produktywności. Chociaż nie są tak potężne jak Microsoft Excel, to trzeba przyznać, że jest więcej niż wystarczający dla przeciętnych użytkowników. Nie jest to także najbardziej ekscytująca aplikacja w sklepie Google Play, ale wciąż jest to narzędzie z kategorii must-have w 2021 roku.

Podobnie jak większość narzędzi służących zwiększeniu produktywności od Google, Arkusze nie dostały żadnych masowych zmian w ciągu ostatnich kilku lat. Jesienią ubiegłego roku otrzymały nową ikonę, a także nowe sposoby na szybsze wypełnianie poszczególnych komórek. Jeśli jeszcze nie korzystacie z Arkuszy na swoim telefonie lub tablecie, możecie pobrać aplikację ze sklepu Google Play korzystając z tego linku lub pobrać najnowszy APK z APK Mirror.

