Arm w jednym kwartale wyprodukowało tyle chipów, ilu jest ludzi na Ziemi

Arm nie może narzekać na zastój w produkcji. Podliczenie ostatniego kwartału 2020 roku pokazuje, że każdej sekundy powstaway 842 chipy!

Popularność rdzeni Arm rośnie lawinowo. Partnerzy producenta złożyli zamówienia na kolosalną liczbę 6,7 mld układów, czyli mniej więcej tyle, ilu jest ludzi na świecie. Taki wynik osiągnięto po raz pierwszy w historii działania firmy i umacnia ją to na tronie największego producenta rdzeni na świecie. Mali GPU ma dziewięć różnych wariantów, a jako cała linia jest najpopularniejszym GPU na świecie od 2015 roku. Seria procesorów Cortex-M sprzedaje się doskonale - w ostatnim kwartale ubiegłego roku Arm dostarczyło kontrahentom 4,4 mld egzemplarzy.

Nie jest to zaskakujące - rdzenie Coretex-M są powszechne w urządzeniach Internetu Rzeczy, a kluczem do sukcesu jest ich przystępna cena w połączeniu z doskonałą wydajnością. Z kolei rdzenie Cortex-A są podstawą do produkcji procesorów smartfonów, zaś Cortex-R montowane są w urządzeniach medycznych i podobnych, gdzie niezbędna jest wysoka niezawodność. Ale Rene Haas, prezes działu IP Products Group w Arm, podkreśla, że sukces firmy nie jest jej samodzielną zasługą. Do tworzenia swoich układów Arm wykorzystuje 530 licencji od partnerów i to właśnie dzięki nim możliwy jest tak skuteczny model biznesowy.

Warto jednak dodać, że również Arm udziela licencji na używanie swoich rdzeni, a wśród odbiorców są takie marki, jak Apple, Samsung czy Qualcomm. W 2020 roku Arm podpisało 175 umów licencyjnych, których celem jest lepsza adaptowanie produktów Arm w 2021 roku. Przyniesie on pierwszą adaptację Cortexów do MacBooków oraz dużą integrację z serwerami Amazona.

Źródło: TechSpot