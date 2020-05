Armia USA oferuje 25 milionów dolarów nagrody za stworzenie smartwatcha zdolnego do wykrywania COVID-19

Do walki z pandemią koronawirusa postanowiła dołączyć najpotężniejsza armia świata, która dodatkowo oferuje 25 milionów dolarów za projekt urządzenia zdolnego błyskawicznie diagnozować COVID-19.

Nowe technologie już niejednokrotnie pokazały, że są bezcenne w walce z trwającą właśnie pandemią. Armia Stanów Zjednoczonych, jak to ma w zwyczaju, chce walczyć, choć tym razem musi sobie radzić z niewidzialnym najeźdźcą. Przypomnijmy, że w chwili obecnej, to właśnie w USA odnotowano najwięcej zarażeń COVID-19 (~1,35 miliona) oraz najwięcej zgonów (~80 tysięcy). Nic zatem dziwnego, że kolejne instytucje angażują się w walkę z koronawirusem.

Armia USA jest gotowa zaoferować kontrakt wart 25 milionów dolarów dla firmy, która przedstawi urządzenie typu wearables, zdolne do diagnozowania wczesnych symptomów COVID-19. Oznacza to, że tak naprawdę nada się wszystko, co możemy na sobie nosić, jak np. smartbandy, smartwatche, różnego rodzaju sensory czy ubrania. Od danego urządzenia wymaga się, aby było w stanie gromadzić i wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje na temat gorączki, trudności w oddychaniu oraz biomarkerów molekularnych, które byłby w stanie określić czy dana osoba jest już zarażona wirusem.

Przedstawiciele Pentagonu, w oficjalnym komunikacie, zdradzili, że "istnieje pilna potrzeba opracowania szybkiej, dokładnej diagnostyki typu wearables, aby zidentyfikować i odizolować przedobjawowe przypadki COVID-19 oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa".

Konieczność opracowania nowych rozwiązań, dotyczących diagnostyki COVID-19, jest szczególnie istotna dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, wszak ich armia liczy blisko 1,4 miliona żołnierzy, a wśród nich zdiagnozowano już 4000 przypadków zarażenia koronawirusem. Łatwo sobie wyobrazić, jak pogorszenie tej sytuacji mogłoby wpłynąć na stabilność całej armii USA.

źródło: gadgetsandwearables.com