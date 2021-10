"Armia złodziei" Zacka Snydera już dostępna! Zobacz, gdzie obejrzeć!

Już dziś możemy obejrzeć prequel tegorocznego hitu Netflixa oraz Zacka Snydera, czyli "Armii umarłych"!

W maju tego roku na platformie Netflix pojawił się film, którego reżyserem i producentem był znany w Hollywood reżyser Zack Snyder, twórca m.in. cyklu filmów Transformers. Pomimo średnich recenzji Armii umarłych (5.0 filmweb.com; 5.8 imdb.com), film okazał się być bardzo popularny. Nie dziwi nas więc fakt, że Netflix zdecydował się na produkcję kolejnego filmu. Zamiast jednak tworzyć kontynuację, zdecydowali się pójść w drugą stronę i stworzyć film, który pokaże co działo się przed pierwszą częścią. Efektem tej współpracy jest Armia złodziei, którą już dziś możemy obejrzeć na Netflixie. Zobaczcie zapowiedź filmu poniżej:

Armia złodziei opowiada historię kasjera z małego miasteczka, który zostaje wciągnięty w przygodę życia. Tajemnicza kobieta werbuje go do ekipy złożonej z najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców, która planuje serię skoków na legendarne, najlepiej zabezpieczone sejfy w całej Europie.

W rolach głównych zobaczymy Nathalie Emmanuel (Gra o tron, Szybcy i wściekli, Więzień labiryntu: Próby ognia) oraz reżysera filmu, czyli Matthiasa Schweighöfera (Czerwony baron, Miłość z przedszkola, Walkiria). Towarzyszyć im będą Ruby O. Fee (Polar, Łono, Hugo i łowcy duchów), Stuart Martin (Robin Hood, Slow West, Medyceusze: Władcy Florencji), Guz Khan (Cztery wesela i pogrzeb, Godzina policyjna, Turn Up Charlie) oraz Jonathan Cohen (Rodzinny biznes, Miłość i turbulencje, Pożądanie). Tak jak wspomnieliśmy, reżyserem jest Matthias Schweighöfer. W tej roli do tej pory pojawiał się głównie w niemieckich produkcjach, takich jak You Are Wanted oraz Der Nanny.

Zobacz również:

Armia złodziei

Kraj produkcji : Niemcy

: Niemcy Reżyseria : Matthias Schweighöfer

: Matthias Schweighöfer Scenariusz : Shay Hatten

: Shay Hatten Gatunek : komedia, kryminał

: komedia, kryminał Obsada : Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen, Noémie Nakai

: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen, Noémie Nakai Data premiery: 29 października

Zobacz także: Wesley Snipes i Kevin Hart w "Szczerej prawdzie". Zobacz zwiastun serialu Netflix!