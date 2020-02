Aruba – chmura gwarantująca bezpieczeństwo firmowych danych

Dane firmowe to bezcenne informacje, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce. Żadna organizacja nie może pozwolić sobie na ryzyko ich utraty, dlatego priorytetem każdego działu IT jest zadbanie o ich bezpieczeństwo. Aruba proponuje elastyczne, zaawansowane rozwiązania, gwarantujące pełną ochronę przed kradzieżą lub utratą na skutek awarii.

Aruba – backup w chmurze szyty na miarę

W każdym biznesie danym firmy mogą zagrozić dwa rodzaje problemów: zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to różnego rodzaju złośliwe działania – włamania, wirusy, ataki DDoS, itp. Wewnętrzne to wszystko, co może zdarzyć się po stronie firmy – zaczynając od przypadkowego skasowania ważnych dokumentów, kończąc na awarii sprzętu i związanej z tym utracie dostępu do plików. Aruba oferuje rozwiązanie, które zabezpiecza zarówno przez problemami wewnętrznymi, jak i pochodzącymi z zewnątrz.

Rozwiązaniem tym jest backup danych w chmurze - Cloud Backup. Aruba dostarcza narzędzia, pozwalające na automatyczne tworzenie i konfigurowanie kopii zapasowych. Wszelkie parametry można zmieniać samodzielnie – w tym częstotliwość wykonywania kopii zapasowych: od cogodzinnych po tygodniowe. Kopie zapasowe są przechowywane w bezpiecznych centrach danych. Ich ochronę przed wykradzeniem gwarantuje możliwość dostępu tylko przy posłużeniu się chronionym kontem Aruba Cloud. Co warto podkreślić, Aruba otrzymała certyfikat Cloud Verified, przyznawany przez VMware. Oznacza on, że wszelkie procesy tworzenia maszyn wirtualnych odbywają się z wykorzystaniem kompletnej infrastruktury VMwareCloud, co przekłada się na szybkość działania oraz wydajność.

Backup chmurowy dostępny jest w różnych planach. Pozwala to na wybranie z nich najlepiej dopasowanego do potrzeb firmy. Dlatego nie płaci się za pakiet usług, wśród których znajdują takie, z jakich nie będzie się korzystać, a jedynie za to, co jest naprawdę niezbędne do sprawnego działania firmy. Dobry przykład to możliwość zakupienia usługi w planie pay-per-use. W tym przypadku transfer danych jest nieograniczony, zaś kopie zapasowe wykonywane są przyrostowo – płaci się za każde 10GB wykorzystanego miejsca.

Cloud PRO – infrastruktura dopasowana do Twoich wymagań

Cloud Pro to rozwiązanie typu IaaS (infrastruktura jako usługa). Umożliwia stworzenie infrastruktury składającej się z jednego lub więcej serwerów cloud oraz pozwala na dowolne rozszerzanie lub zmniejszanie w czasie rzeczywistym zasobów sprzętowych – co umożliwia ścisłe dopasowanie do bieżących potrzeb firmy. Kolosalną zaletą jest niezwykle prosta obsługa przy maksymalnych możliwościach – stworzenie i aktywacja własnego data center to jedno kliknięcie. Można także za pomocą kilku kliknięć wybrać optymalne rozwiązanie z ogromnej ilości prekonfigurowanych szablonów i systemów operacyjnych.

W dodatku wszystko to nie wymaga żadnego wstępnego wkładu finansowego, gdyż opłaty są pobierane jedynie za zużyte zasoby. Ruch sieciowy dla każdego zewnętrznego i wewnętrznego Serwera Pro jest nieograniczony i zawarty w cenie - nigdy nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty z tytułu ilości danych przesłanych lub otrzymanych na zewnętrzne oraz wewnętrzne sieci serwerów Cloud!

Object Storage – więcej, niż sam backup

Same kopie zapasowe to nie wszystko, co oferuje Aruba Cloud. Dodatkowym, bardzo praktycznym rozwiązaniem, jest Object Storage – umożliwia transfer całej infrastruktury do chmury i jej archiwizację. Ta elastyczna usługa umożliwia dowolne skalowanie zasobów, a ponieważ Aruba dysponuje serwerowniami w różnych krajach Europy, dane mogą być dostarczane z najbliższej dla klienta lokalizacji. Gwarantuje to optymalną szybkość przeprowadzonych operacji. Ponadto zaawansowane technologie są gotowe na obsługę nagłego zwiększenia ruchu – zarówno przychodzącego, jak i wychodzącego – dzięki czemu nie należy się obawiać zablokowania na skutek ataków DDoS lub podobnych, złośliwych działań. Umożliwia to płynną, nieprzerwaną pracę, a co za tym idzie – pełne zadowolenie klientów.

Na tym jednak nie koniec zalet Object Storage. Usługa pozwala na zapisywanie dużych zbiorów danych nie tylko w celu samej ich archiwizacji, ale także analizy. Co więcej – Aruba dostarcza odpowiednie, specjalistyczne aplikacje, które pracują na jej serwerach. Daje to firmie podwójną korzyść – oszczędza się na kosztach zakupu osobnych narzędzi analitycznych oraz można liczyć na wysokiej klasy pomoc.

Wszystkie operacje w Object Storage są możliwe za pośrednictwem aplikacji internetowej Object Storage Web Client. Umożliwia ona korzystanie z usługi Object Cloud bez konieczności instalowania jakiegokolwiek programu na firmowych urządzeniach. Po zalogowaniu się na konto Storage, użytkownik ma dostęp do usługi z poziomu każdej przeglądarki. Prosty, funkcjonalny interfejs daje wiele możliwości, jak m.in. tworzenie i zarządzanie pojemnikami, wgrywanie plików techniką drag-and-drop czy zarządzanie uprawnieniami (publiczne/prywatne).

Aruba – tak powinien wyglądać backup danych w chmurze!

Rozwiązania oferowane przez Arubę zadowolą nawet najbardziej wymagające firmy. Są w pełni elastyczne, niezwykle wydajne, a oferta przejrzysta cenowo – płaci się tylko za to, co naprawdę wykorzysta. Dlatego nie sposób nie polecić Aruby każdej firmie, która chce mieć gwarancję ciągłości pracy i nigdy nie chce martwić się o dostępność i archiwizację danych.

Aruba Cloud to rozwiązanie na miarę wyzwań XXI wieku.