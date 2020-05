Arx Fatalis od twórców serii Dishonored dostępny za darmo

Studia Arkane świętuje właśnie dwudzieste urodziny, solenizanci postanowili podzielić się z nami swoją pierwszą produkcją - Arx Fatalis.

Arkane Studios jest obecnie najbardziej znane ze znakomitej serii Dishonored oraz gry Prey. Starsi gracze natomiast z pewnością pamiętają również pozostałe dzieła studia jak: Dark Messiah of Might and Magic oraz Arx Fatalis. To właśnie ten ostatni tytuł jest obecnie do zdobycia za darmo.

Wszystko co należy zrobić, aby stać się posiadacze kultowej produkcji, to zarejestrować się na stronie Bethesdy, a następnie dołączyć do społeczności Arkane Outsiders. W zamian otrzymacie nie tylko darmową wersję Arx Fatalis, ale również cyfrowy album z grafikami "The Art of Arkane". Musicie się jednak śpieszyć, bowiem akcja ta potrwa tylko do 31 maja. Wszystkie szczegóły dotyczące promocji znajdziecie na oficjalnej stronie Bethesdy.

Jeśli lubicie nietypowe gry fabularne z widokiem w pierwszej osobie, to Arx Fatalis na pewno was zainteresuje. Poniżej możecie zobaczyć jak gra prezentuje się w akcji.

Warto przypomnieć, że Arkane Studios nie zwalnia tempa i obecnie pracuje nad ciekawie zapowiadająca się pierwszoosobowa grą akcji Deathloop.

źródło: Bethesda