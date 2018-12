Ashampoo Burning Studio 2019 - pełna wersja za darmo!

Ashampoo Burning Studio 2019 to aplikacja do nagrywania CD, DVD oraz dysków Blu-ray. Wspiera także obrazy w popularnych formatach. Została udostępniona przez producenta w pełnej wersji za darmo!

Ashampoo Burning Studio 2019 to oprogramowanie do nagrywania na CD, DVD oraz Blu-ray Disc. Kluczowe funkcje to przede wszystkim nagrywanie plików, audio oraz wideo na nośnikach w zgodzie z ich standardami, ale także obsługa nośników BDXL oraz M-DISC. Wbudowana funkcja zgrywania wspiera automatyczne wykrywanie nazw ścieżek, a same pliki audio mogą zostać zamienione w osobiście przygotowane płyty dla których zaprojektowane będą okładki i etykiety, a także listy odtwarzania. Program pozwala także na sfinalizowanie nośników i zapewnienie ich zgodności ze starszymi i zewnętrznymi odtwarzaczami. Ashampoo Burning Studio 2019 obsługuje dzielenie danych na wiele nośników, tym samym zdejmując ograniczenia w ich pojemności. Sprawia to, że dużo łatwiej nagrać jest całe kolekcje zdjęć, dokumentów czy utworów za jednym razem.

Użytkownicy posiadający w swojej kolekcji obrazy nośników docenią wsparcie dla formatów ISO oraz CUE/BIN, a także zintegrowany podgląd oraz przeglądarkę zawartości nośnika. Ashampoo Burning Studio posiada także funkcje kopii zapasowych, pozwalając na zapisywanie dowolnego typu plików na nośnik, pamięć przenośną, czy zewnętrzny dysk twardy. Kopia zapasowa 1-kliknięciem zadba także o dane na zewnętrznych nośnikach, jak pamięci USB, czy tablety. Wersja 2019 wspiera także potężne narzędzia do ochrony danych na nośnikach oraz szyfrowanie każdego zapisanego pliku.

Ashampoo Burning Studio 2019 jest dostępne za darmo w pełnej wersji i z polskim interfejsem! Możesz pobrać ten program z naszego serwera - kliknij tutaj, aby przejść na stronę pobierania.