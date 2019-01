Ashampoo Video Fisheye Removal - darmowa aplikacja do poprawy nagrań wideo

Ashampoo oferuje kolejną darmową aplikację. Video Fisheye Removal dedykowana jest posiadaczom kamer sportowych, którzy chcę poprawić drgania obrazu.

Ashampoo Video Fisheye Removal to aplikacja przeznaczona do poprawy nagrań wideo z kamer sportowych. Posiada ponad 50 gotowych ustawień dla kamer GoPro, Mobius ActionCam, Rollei, Sony i innych, co powinno zapewnić naprawę obrazu z przesuniętej soczewki jednym kliknięciem. Wbudowany podgląd na żywo pozwala na precyzyjne dopasowanie takich elementów jak balans bieli, ekspozycja i kolory. Nie tylko usuwa efekt rozmycia "rybiego oka" - pozwala także na obracanie wideo o wybrany kąt (90°, 180°, 270°, czy ręcznie) oraz zapis pliku do jednego z wybranych popularnych formatów. Aby dać pełną kontrolę nad materiałem wideo, możesz go także przyciąć i dostosować.

Ashampoo Video Fisheye Removal zapewnia łatwość i funkcjonalność kilkoma obszarami z suwakami czy polami do wpisania odpowiedniej wartości w celu poprawy parametrów materiału. Aplikacja dostępna jest za darmo w pełnej wersji. Jej zaletą jest polski interfejs.

