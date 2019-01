Ashampoo WinOptimizer 2019 - darmowy program do czyszczenia systemu

Im w systemie operacyjnym mniej niepotrzebnych rzeczy, tym sprawniej działa. A czym go oczyścić? Niemieckie Ashampoo proponuje swój nowy program.

Ashampoo WinOptimizer 2019 to aplikacja do usuwania z systemu pozostałości po odinstalowanych aplikacjach, plików tymczasowych, uszkodzonych lub niepotrzebnych kluczy rejestru, a także śladów po odwiedzinach w internecie. Dzięki wygodnemu w obsłudze interfejsowi można przeprowadzić pełną optymalizację za pomocą jednego kliknięcia lub też samodzielnie wybrać elementy do usunięcia. Program oferuje również narzędzia zarządzające usługami i procesami w systemie, a także poprawiające czas jego uruchomienia. Nie brak także elementów dbających o prywatność - jedna z funkcji w tej kategorii zajmuje się wyłączaniem wszystkich elementów szpiegujących, druga - zapewnia szyfrowanie i ochronę hasłem najważniejszych plików.

Na samej optymalizacji i ochronie prywatności nie koniec. Ashampoo WinOptimizer 2019 oferuje także szereg innych narzędzi, np. HDD Benchmark - monitoruje zapis i odczyt oraz wydajność dysku twardego, kreator SSD - który przyspieszy i wydłuży żywotność dysku SSD w systemie Windows czy Menadżera Kontekstowego. O wszystkich możliwościach można przekonać się w dowolnej chwili - pełna wersja aplikacji dostępna jest za darmo na naszym serwerze.

