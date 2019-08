Ashen - wyjątkowa gra akcji trafi na PlayStation 4 i Nintendo Switch jeszcze w tym roku

Wydawca gry Ashen - firma Annapurna Interactive wraz twórcami - studiem A44, ogłosili dzisiaj datę premiery swojej produkcji na PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC (Steam, GOG).

Ashen pierwotnie zadebiutowało w grudniu 2018 roku na konsoli Xbox One oraz PC (wyłącznie w Epic Games Store). Już 9 grudnia historię gry poznają również posiadacze konsol PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC-towcy, którzy wolą platformy Steam i GOG.

Ashen to debiutanckie dzieło studia A44/Aurora44, założonego w 2013 roku przez weteranów branży filmowej, a konkretnie specjalistów od efektów specjalnych i CGI. Grupa pasjonatów postanowiła stworzyć trzecioosobową grę akcji z elementami rpg i otwartym świtem. Twórcy nie ukrywają, że przy tworzeniu swojej produkcji inspirowali się m.in. serią Dark Souls od From Software. Oznacza to, że podczas zabawy czeka na nas mnóstwo niebezpieczeństw i wyzwań, a każde starcie będzie walką o życie.

Akcja gry przenosi nas do ponurego świata fantasy, w którym pozostało już niewielu ludzi. Od nas zależy czy zaufamy napotkanym ocalałym, czy też nie. Ma to niebagatelny wpływ na rozgrywkę, ponieważ niektóre z napotkanych postaci mogą dołączyć do naszego obozu i zaoferować nam swoje wyjątkowe umiejętności.

Na tle konkurencji, produkcja studia A44 wyróżnia się również niezwykłą, stylizowaną oprawą graficzną, w której rysy twarzy - zarówno głównego bohatera, jak i przeciwników, są niewidoczne.