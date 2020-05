Ashes of the Singularity: Escalation - gra za darmo

W serwisie Humble Store można do 10 maja zyskać za darmo Ashes of the Singularity: Escalation. I każdy miłośnik RTS powinien skorzystać z tej możliwości.

Ashes of the Singularity: Escalation to gra będąca rozszerzeniem dobrze przyjętej produkcji Ashes of the Singularity, ale nie wymaga do działania podstawki - jest samodzielną produkcją. Oferuje dwie kampanie - Memories, gdzie kierujesz frakcją Substrate oraz tytułową Escalation, podczas której stajesz na czele post-ludzkiej Koalicji (PHC). Obie frakcje otrzymały niewystępujące w podstawce jednostki i struktury. Zwiększono również wielkość map bitewnych. Produkcja ta oferuje możliwość rozgrywek multiplayer z maksymalnie szesnastoma osobami równocześnie. Zarówno gra podstawowa, jak i dodatek, ukazały się w 2016 roku. A jak prezentuje się rozgrywka? Najlepiej obejrzeć poniższy filmik.

Jak zyskać Ashes of the Singularity: Escalation za darmo? Należy wejść na stronę Humble Store, a tam kliknąć na przycisk Get the Game. Niezbędne jest posiadanie konta w serwisie, które można w dowolnej chwili założyć - to nic nie kosztuje, a od czasu do czasu otrzymasz na mail powiadomienia o nowościach, promocjach i innych darmowych grach. Po zalogowaniu się należy wejść na powiązany z kontem Humbe Store adres e-mail i tam kliknąć na wiadomość od platformy, a następnie Reedem Now, aby zyskać klucz aktywacyjny gry na platformie Steam.

Pozyskany klucz używasz na Steamie w normalny sposób - czyli wchodzisz do biblioteki i wybierasz "Aktywuj produkt". Ashes of the Singularity: Escalation dostępne jest za darmo do 19:00 10 maja.

Źródło: HumbeStore