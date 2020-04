Assassin’s Creed 2 dostępny za darmo w Uplay [Aktualizacja]

Ubisoft ma dla nas kolejny prezent. Już dzisiaj, za darmo, zagramy w Assassin’s Creed 2.

Na początku kwietnia, włodarze francuskiej firmy - Ubisoft, poinformowali, że w nadchodzącym miesiącu czeka na graczy mnóstwo niespodzianek, w tym kilka darmowych gier. Wszystko to w ramach akcji "zostań w domu", która ma na celu ograniczenie działań koronawirusa.

Ubisoft zaczął z przysłowiowego "wysokiego C" i udostępnił na PC grę - Rayman Legends. Jak donoszą liczne źródła, w tym Daniel Ahmad, analityk firmy Niko Partners, już dzisiaj francuski producent zaoferuje nam kolejną darmową produkcję, a będzie nią kultowy Assassin’s Creed 2. Choć gra ma już swoje lata, to warto przypomnieć, że wprowadziła ona do świata gier jednego z najsłynniejszych bohaterów w historii - Ezio Auditore da Firenze, który pojawiał się jeszcze kilkukrotnie w ramach serii Assassin’s Creed.

Druga odsłona kultowej serii, to, co najmniej, kilkadziesiąt godzin dobrej zabawy, które pozwolą wam poznać legendarnego asasyna. AC 2 będziecie mogli pobrać jedynie na PC z platformy Uplay.

Warto dodać, że wciąż czekamy na oficjalny komunikat Ubisoftu w tej sprawie, jeśli tylko takowy się pojawi, to damy wam znać. Przy okazji pamiętajcie, że warto odwiedzać specjalną stronę producenta, poświęconą darmowym produkcjom i wydarzeniom.

Aktualizacja:

Zgodnie z zapowiedziami, Ubisoft właśnie udostępnił Assassin’s Creed 2 na PC. Grę możecie pobrać m.in. tutaj lub bezpośrednio za pośrednictwem aplikacji Uplay. Pamiętajcie żeby dodać ją do swojej biblioteki jak najszybciej, bowiem promocja potrwa tylko do 17 kwietnia.

źródło: Twitter