Assassin's Creed Crossover Stories zapowiedziane! Zwiastun i data premiery darmowego DLC

Ubisoft zapowiedział Assassin's Creed Crossover Stories - przygody, które połączą bohaterów z AC Valhalla i Odyssey!

Fani Assassin's Creed Valhalla mają dzisiaj powody do radości. Ubisoft nie tylko zaprezentował nowe, płatne rozszerzenie do gry pod tytułem Dawn of Ragnarok, ale również ujawnił darmowe DLC - Assassin's Creed Crossover Stories.

Assassin's Creed Crossover Stories to dwie wyjątkowe misję, które połączą postacie i wydarzenia z AC Valhalla i Odyssey. W Assassin's Creed Valhalla pojawi się darmowa misja z Eivorem i Kassandrą. Natomiast druga darmowa misja z Kassandrą lub Alexiosem pojawi się w Assassin's Creed Odyssey. Oznacz to, że nie tylko posiadacze najnowszej odsłony serii otrzymają nową zawartość, ale również właściciel gry z 2018 roku. Nowe zadania trafią do graczy już jutro - 14 grudnia.

fot. Ubisoft

Krótkie wprowadzenie do nowego, darmowego DLC możecie obejrzeć na poniższym zwiastunie dodatku.

Ubisoft po raz kolejny pokazał, że potrafi dbać o swoje produkcje i dostarczać nową zawartość nawet wiele lat po ich premierze. Warto przypomnieć, że pod koniec sierpnia tego roku AC Odyssey otrzymało również darmową aktualizację dostosowującą rozgrywkę do możliwości konsol nowej generacji - Xbox Series X/S i PlayStation 5.

