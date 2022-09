Assassin's Creed Hexe - premiera, setting, trailer, runy. Co wiemy o grze?

Podczas Ubisoft Forward otrzymaliśmy niezwykle ciekawą i informację potwierdzoną bardzo klimatycznym zwiastunem. Serię Assassin's Creed może czekać bardzo odświeżona formuła w postaci projektu Hexe. Kiedy możemy się spodziewać premiery i czym właściwie będzie ta gra? Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje.

Aktualnie nie jest znana nawet przybliżona data premiery gry o kodowej nazwie Assassin's Creed Hexe. Wiemy jednak na pewno, że w kolejce przed nią znajdują się co najmniej dwa inne tytuły, czyli Mirage oraz Red. Ten pierwszy będzie miał swoją premierę w 2023 roku, natomiast drugi prawdopodobnie w 2025. Mrocznej odsłony "asasyna" możemy w takim wypadku spodziewać się w okolicach 2026 lub później.

We work in the dark...



That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8