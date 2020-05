Assassin's Creed II, Rayman Legends i Child of Light - graj za darmo

Ubisoft udostępnił za darmo trzy świetne gry. Można bawić się nimi za darmo do 5 maja.

Ubisoft oferuje nam za darmo trzy dobre tytuły:

Assassin's Creed II - produkcja osadzona w czasach włoskiego Renesansu, a w trakcie rozgrywki kierowany przez gracza asasyn Ezio Auditore da Firenze musi pokrzyżować plany Asasynów. Równocześnie gracz poznaje dalsze losy Desmonda Milesa, który w pierwszej części sagi korzystał z Animusa

Jak wejść w posiadanie tych trzech produkcji? Wystarczy zalogować się do swojego konta w Uplay - lub je założyć. Są one już dostępne w bibliotece każdej korzystającej z niego osoby. Wystarczy tylko zainstalować wybraną pozycję i gotowe. Można korzystać z nich do 5 maja.