Assassin's Creed Infinity - Ubisoft rozwiewa marzenia i ucina domysły. Kiedy premiera i czym będzie Infinity?

Sprawdź, co do tej pory wiadomo na temat powstającego projektu Ubisoft - Assassin's Creed Infinity.

Spis treści

Ubisoft zapowiada, że Assassin's Creed Infinity będzie rewolucją dla całej serii. Ma być usługą, która będzie rosła i rozwijała się wraz z użytkownikami. Twórcy chcą czerpać wiedzę i doświadczenie z sukcesu takich tytułów jak GTA 5 i Fortnite. Assassin's Creed Infinity zostało niedawno oficjalnie zapowiedziane, jednak wiadomo już nieco na temat nadchodzącej produkcji Ubisoft.

Assassin's Creed Infinity - pierwsze doniesienia

Assassin's Creed Infinity ma być projektem, który nie będzie tworzona przez jedno studio tak, jak było to dotychczas. Poszczególne oddziały do tej pory skupiały się na konkretnej odsłonie serii. W przypadku najnowszego dzieła Ubisoftu, w produkcję mają być zaangażowane studia w Montrealu i Quebec, które będą sprawować główną pieczę nad całym procesem. W oficjalnym ogłoszeniu możemy przeczytać:

Wraz z ogłoszeniem nowej zawartości do Assassin's Creed Valhalla, chcieliśmy podzielić się kilkoma ważnymi informacjami na temat utalentowanych i kreatywnych umysłów, które będą teraz pracować w ramach współpracy między studiami Ubisoft Montreal i Ubisoft Quebec – to one będą kierować, rozwijać, ewoluować i definiować ogólną przyszłość Assassin's Creed, w tym ważny nadchodzący, wczesny projekt o nazwie kodowej Assassin's Creed Infinity.(...) Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej niesamowitej podróży i nie możemy się doczekać, aby w późniejszym terminie podzielić się z tobą dalszymi informacjami o Assassin's Creed Valhalla i Assassin's Creed Infinity.

Ubisoft rozwiewa marzenia i ucina domysły

Od pierwszej zapowiedzi Assassin's Creed Infinity minęło już sporo czasu. Od tamtego momentu pojawiło się wiele teorii i przecieków. Większość z nich mówiła o tym, że Infinity będzie grą usługą, która skupi wokół siebie różne okresy historyczne. Część z tego oczywiście się sprawdza poza jedną, niezwykle istotną rzeczą. Infinity nie będzie grą.

Zobacz również:

Infinity będzie swego rodzaju centrum, które połączy ze sobą gry z serii Assassin's Creed o różnych gatunkach i długościach. Platforma będzie zawierała w sobie najnowsze odsłony serii. Pierwszą z nich ma być zapowiedziane już Assassin's Creed Codename Red, czyli RPG z otwartym światem osadzony w feudalnej Japonii.

Marc-Alexis Côté, dyrektor wykonawczy serii Assassin's Creed w rozmowie z IGN powiedział:

Można kupić [Red - dop. red.] jako produkt pudełkowy. Jednak pierwszą rzeczą, którą zobaczysz, jest Infinity, który sprawia, że ​​jest spójny. Ale możesz kupić Hex [kolejna gra wchodząca w skład Infinity - dop. red.] również osobno. Tak wyobrażamy sobie dzisiaj rzeczy. Więc to wciąż te same gry, które budowaliśmy, ale połączone w centrum Infinity. I oczywiście, jeśli grasz w Red w centrum Infinity, zobaczysz, że Hexe jest dostępne jako wspomnienie, które możesz odkrywać.

Można powiedzieć, że Infinity będzie swego rodzaju launcherem, jednak mocno różniącym się od Steama czy Epic Games Store. Infinity przybierze postać interfejsu Animusa, a posiadane przez nas gry nie będą widoczne jako tytuły, które można uruchomić, ale wspomnienia oraz historie, które można przeżyć.

To coś, co będzie ewoluować w miarę rozwoju naszych doświadczeń i możemy je bardziej łączyć. Myślę więc, że otwiera to świat możliwości tego, co możemy zrobić, które wykraczają daleko poza bycie tylko programem uruchamiającym dla naszych różnych gier.

powiedział Cote.

Co więcej, wychodzi na to, że z nadchodzących gier z serii Assassin's Creed zniknie sterowanie współczesnym bohaterem tak, jak było to dotychczas. W trakcie ogrywania fabuły np. w RED nie trafimy do Animusa, ponieważ to właśnie Infinity nim będzie. Z kolei postacią współczesnego bohatera będziemy my sami. W centrum Infinity dostępna będzie także encyklopedia oraz coś, co do tej pory funkcjonowało jako wpisy do kodeksu.

Całość zapowiada się niezwykle ciekawie i już nie możemy doczekać się kolejnych szczegółów dotyczących tego projektu. Na pewno szykuje się iście rewolucyjne przedsięwzięcie, z którym do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Przynajmniej na taką skalę.

Zobacz także: Diablo 4 - premiera, zwiastun, rozgrywka. Sprawdź, co wiemy