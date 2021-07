Assassin's Creed Infinity oficjalnie! Ubisoft zapowiada rewolucję

Jason Schreier z serwisu Bloomberd zdradził, że Ubisoft produkuje nową grę z serii Assasin's Creed. Infinity jest kodową nazwą projektu, który ma zaprezentować całkiem nową jakość oraz podejście, w stosunku do dotychczasowych odsłon.

Wszystkie wcześniejsze części zabierały graczy do konkretnego okresu historycznego. Przez te wszystkie lata Ubisoft wypracował sobie idealne rozwiązanie, które może w jednej produkcji połączyć to wszystko w jedną wspólną całość. Animus może bez problemu przenosić graczy pomiędzy różnymi światami i epokami.

Assassin's Creed Inifinity ma być wciąż rozbudowywany o nowe misje, przygody oraz światy. Ubisoft stawia na długoletni rozwój, dzięki czemu gra może przez lata zapewniać użytkownikom świetną rozrywkę. Prace nad Infinity prowadzone są przez dwa główne studia, Ubisoft Montreal oraz Ubisoft Quebec. Twórcy czerpią inspiracje z sukcesów sieciowej wersji GTA 5 oraz niekwestionowanego lidera w segmencie battle royale, czyli Fortnite.

Nie jest znana dokładna data premiery Assassin's Creed Infinity. Biorąc pod uwagę jak duży projekt ma to być, możemy śmiało uwierzyć słowom Schreiera, że gra pojawi się na rynku w 2024 roku lub później.

Aktualizacja 08.07.2021

Prace nad Assassin's Creed Infinity zostały potwierdzone. Na oficjalnej stronie Ubisoftu możemy przeczytać:

Wraz z ogłoszeniem nowej zawartości do Assassin's Creed Valhalla, chcieliśmy podzielić się kilkoma ważnymi informacjami na temat utalentowanych i kreatywnych umysłów, które będą teraz pracować w ramach współpracy między studiami Ubisoft Montreal i Ubisoft Quebec – to one będą kierować, rozwijać, ewoluować i definiować ogólną przyszłość Assassin's Creed, w tym ważny nadchodzący, wczesny projekt o nazwie kodowej Assassin's Creed Infinity.(...) Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej niesamowitej podróży i nie możemy się doczekać, aby w późniejszym terminie podzielić się z tobą dalszymi informacjami o Assassin's Creed Valhalla i Assassin's Creed Infinity.