Assassin's Creed Infinity - premiera, rozgrywka, fabuła. Wszystko, co wiemy

Ubisoft zapowiada, że Assassin's Creed Infinity będzie rewolucją dla całej serii. Gra ma być usługą, która będzie rosła i rozwijała się wraz z użytkownikami. Twórcy chcą czerpać wiedzę i doświadczenie z sukcesu takich tytułów jak GTA 5 i Fortnite. Assassin's Creed Infinity zostało niedawno oficjalnie zapowiedziane, jednak wiadomo już nieco na temat nadchodzącej produkcji Ubisoft.

Assassin's Creed Infinity ma być grą, która nie będzie tworzona przez jedno studio tak, jak było to dotychczas. Poszczególne oddziały do tej pory skupiały się na konkretnej odsłonie serii. W przypadku najnowszego dzieła Ubisoftu, w produkcję mają być zaangażowane studia w Montrealu i Quebec, które będą sprawować główną pieczę nad całym procesem. W oficjalnym ogłoszeniu możemy przeczytać:

Wraz z ogłoszeniem nowej zawartości do Assassin's Creed Valhalla, chcieliśmy podzielić się kilkoma ważnymi informacjami na temat utalentowanych i kreatywnych umysłów, które będą teraz pracować w ramach współpracy między studiami Ubisoft Montreal i Ubisoft Quebec – to one będą kierować, rozwijać, ewoluować i definiować ogólną przyszłość Assassin's Creed, w tym ważny nadchodzący, wczesny projekt o nazwie kodowej Assassin's Creed Infinity.(...) Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej niesamowitej podróży i nie możemy się doczekać, aby w późniejszym terminie podzielić się z tobą dalszymi informacjami o Assassin's Creed Valhalla i Assassin's Creed Infinity.