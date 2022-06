Assassin's Creed Infinity - premiera, rozgrywka, fabuła. Wszystko, co wiemy [2.06.2022]

Sprawdź, co do tej pory wiadomo na temat powstającej gry Ubisoft, Assassin's Creed Infinity.

Ubisoft zapowiada, że Assassin's Creed Infinity będzie rewolucją dla całej serii. Gra ma być usługą, która będzie rosła i rozwijała się wraz z użytkownikami. Twórcy chcą czerpać wiedzę i doświadczenie z sukcesu takich tytułów jak GTA 5 i Fortnite. Assassin's Creed Infinity zostało niedawno oficjalnie zapowiedziane, jednak wiadomo już nieco na temat nadchodzącej produkcji Ubisoft.

Assassin's Creed Infinity - pierwsze doniesienia

Assassin's Creed Infinity ma być grą, która nie będzie tworzona przez jedno studio tak, jak było to dotychczas. Poszczególne oddziały do tej pory skupiały się na konkretnej odsłonie serii. W przypadku najnowszego dzieła Ubisoftu, w produkcję mają być zaangażowane studia w Montrealu i Quebec, które będą sprawować główną pieczę nad całym procesem. W oficjalnym ogłoszeniu możemy przeczytać:

Wraz z ogłoszeniem nowej zawartości do Assassin's Creed Valhalla, chcieliśmy podzielić się kilkoma ważnymi informacjami na temat utalentowanych i kreatywnych umysłów, które będą teraz pracować w ramach współpracy między studiami Ubisoft Montreal i Ubisoft Quebec – to one będą kierować, rozwijać, ewoluować i definiować ogólną przyszłość Assassin's Creed, w tym ważny nadchodzący, wczesny projekt o nazwie kodowej Assassin's Creed Infinity.(...) Mamy nadzieję, że dołączysz do nas w tej niesamowitej podróży i nie możemy się doczekać, aby w późniejszym terminie podzielić się z tobą dalszymi informacjami o Assassin's Creed Valhalla i Assassin's Creed Infinity.

Assassin's Creed Infinity - free-to-play MMO, czy jeszcze coś innego?

Assassin's Creed Infinity zostało dopiero zapowiedziane, więc twórcy nie zdradzili jeszcze, jaka będzie dostępność do tytułu. Możemy domniemywać, że skoro gra ma być "doświadczeniem", w którym będzie się rozwijać wraz z użytkownikami, możemy dostać darmowy tytuł, oparty na mikropłatnościach. Pozwoli to na ciągły rozwój platformy, oraz stały napływ nowych graczy. Na oficjalne informacje w tej sprawie będziemy musieli jeszcze poczekać.

Pojawiają się informacje, że twórcy Assassin's Creed Infinity chcą czerpać inspiracje z takich produkcji jak Fortnite czy GTA 5. Są to gry usługi, które przez cały czas po premierze się zmieniają. Najnowsza odsłona Grand Theft Auto została wydana w 2013 roku. Tryb sieciowy wciąż jest aktywny i rozbudowywany, a gra przez lata plasuje się na szczytach list bestsellerów. To może być dobra droga dla serii Assassin's Creed.

Assassin's Creed Infinity - świat, epoki, rozgrywka

Assassin's Creed Valhalla (fot. Ubisoft)

W ciągu ostatnich lat, Ubisoft wraz z serią Assassin's Creed zabrał nas do przeróżnych epok historycznych. Braliśmy udział w wojnie peloponeskiej, byliśmy świadkami rewolucji przemysłowej w Londynie, przemierzaliśmy morza w towarzystwie piratów, ale także trafiliśmy na Atlantydę oraz do mitycznej krainy Asgard. Ubisoft stworzył Animusa, narzędzie, dzięki któremu może połączyć te wszystkie elementy w jedną spójną całość. Bardzo możliwe, że w Infinity będziemy mogli wędrować pomiędzy różnymi epokami wykonując zadania i eksplorując świat. Naszą bazą wypadową może być laboratorium usytuowane w teraźniejszości.

[Aktualizacja 21.07.2021]

Assassin's Creed Infinity ma się mocno skupiać na wątkach fabularnych. W swojej wypowiedzi potwierdził to Frédérick Duguet, dyrektor finansowy Ubisoft:

Jeśli chodzi o projekt o kryptonimie Infinity, mamy ekscytujące plany na przyszłość, które mają potencjał, by znacząco rozszerzyć zarówno zasięg marki, jak i cykliczny profil, jednocześnie pozostając wiernym dziedzictwu Assassin's Creeds, czyli bogatym fabularnym doświadczeniom. Znajduje się on we wczesnej fazie rozwoju i podzielimy się większą ilością szczegółów w odpowiednim czasie.

Assassin's Creed Infinity - data premiery i platformy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dziennikarza Bloomberg, Jasona Schreiera, gra ma się pojawić na rynku w 2024 roku lub później. Biorąc pod uwagę ramy czasowe, Assassin's Creed Infinity zostanie wydane na PC, Xbox Series X oraz PS5. Chyba, że do tego czasu doczekamy się kolejnej generacji konsol.

Assassin's Creed Infinity - trailer

Gra Assassin's Creed Infinity jest aktualnie w bardzo wczesnej fazie rozwoju. W tej chwili nie mamy co liczyć na zwiastun, teaser ani nawet na oficjalne grafiki z produkcji. Zapewne najwcześniejszą datą publikacji pierwszych materiałów może być połowa 2023 roku. W tym czasie, jeśli nic się nie zmieni i Ubisoft z jakiś przyczyn nie porzuci produkcji, prace powinny być już w takim stadium, że twórcy będą w stanie udostępnić pierwsze materiały z gry.

Assassin's Creed Infinity - nowe doniesienia

Od momentu potwierdzenia przez Ubisoft pracy nad Assassin's Creed Infinity nie otrzymaliśmy zbyt wielu nowych informacji. Niespodziewanie w serwisie Reddit pojawił się post użytkownika o nicku Smooth-Earth2875, który przedstawił ciekawą koncepcję. Według niego gra jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie rozwoju, jednak całość prezentuje się na tyle ciekawie, że postanowił podzielić się swoją wiedzą.

Według niego Assassin's Creed ma być HUBem nie tylko dla nowych odsłon serii, ale także dla odnowionych wersji wcześniejszych gier. Nie wiadomo jeszcze które części miałyby zostać zremasterowane, jednak dobrze byłoby zobaczyć pierwsze odsłony z nową oprawą.

Powrót głównego scenarzysty do Ubisoft

Po niespełna ośmiu miesiącach do Ubisoftu powrócił Darby McDevitt. Pracował wcześniej jako narrative director przy Assassin's Creed Valhalla, Black Flag i Unity. Na pewno będzie miał teraz sporo pracy przy Assassin's Creed Infinity.

Główny wątek Assassin's Creed Infinity ma się skupiać wokół specjalnej grupy zabójców, którzy przemierzają różne krainy w poszukiwaniu "bestii ostatecznej". Przeciek sugeruje, że głównym miejscem spotkań będzie centrum społecznościowe. To w nim kupimy nowe przedmioty, przyjmiemy zadanie i będziemy mogli podróżować do innych lokacji. W każdym "świecie" będą dostępne mniejsze miejsca centralne. Poszczególne lokacje mają być inspirowane poprzednimi grami z serii Assassin's Creed.

Kolejne przecieki zdradzają szczegóły rozgrywki

W serwisie Reddit pojawiła się wypowiedź osoby podającej się za pracownika Ubisoftu. Zdradza ona kolejne szczegóły dotyczące rozgrywki. Rewelacje te należy brać z przymrużeniem oka, jednak na tle oficjalnych wypowiedzi brzmią bardzo wiarygodnie.

Według źródła gra pojawi się tylko na PC oraz konsolach nowej generacji. Centrum rozgrywki ma stanowić wspólny świat osadzony w czasach współczesnych. To z niego będziemy wyruszać na poszczególne misje osadzone w rozmaitych okresach historycznych. Mają się one nazywać "Erami". Ujawnione zostały trzy okresy:

Rzym, 1502 rok

Okupowana Francja, 1943 rok

Chiny, 1634 rok

Assassin's Creed Infinity może być epicką opowieścią na wiele lat

Assassin's Creed Infinity, przynajmniej z tego co na temat gry mówią przecieki oraz szczątkowe oficjalne informacje, może być grą, która przeniesie całą serię na całkowicie inny poziom. Centrum społecznościowe, z którego mielibyśmy wyruszać do poszczególnych okresów w celu wykonywania misji jest genialnym pomysłem. Co więcej, jeśli będzie zlokalizowane w czasach współczesnych da nam bardzo ciekawy obraz, który będzie mocno kontrastował z całą resztą gry.

Ciekawie zapowiada się także plan na stały rozwój gry. Zgodnie z przeciekami na samym początku będziemy mieć dostęp do pięciu okresów, które będą nazywane Erami. Jeżeli formuła się sprawdzi, na co są bardzo duże szanse, będziemy mieć możliwość obcowania ze świetną grą przez długi czas. Co więcej, pomysłów na Ery może być bardzo dużo, dzięki czemu być może czeka nas epicka opowieść wzbogacana o nowe elementy przez wiele lat.

Assassin's Creed Infinity w 2024 lub 2025 roku? Nowe doniesienia

Tom Henderson w swoim artykule zdradził kilka informacji dotyczących Assassin's Creed Infinity. Gra nadal znajduje się w dość wczesnej fazie rozwoju, w związku z czym premiera może mieć miejsce w 2024 lub 2025 roku. Projekt ma łączyć ze sobie różne światy i epoki a Animus ma być swego rodzaju bazą wypadową. Tego typu przedsięwzięcie wymaga czasu, więc nie dziwi fakt, że dziennikarz przewiduje tak odległą premierę gry.

Przed Assassin's Creed Infinity wyjdzie jeszcze jedna gra z serii. Co wiemy o "Rift"?

Plany twórców w stosunku do Assassin's Creed Infinity są bardzo ambitne. Nikt nie ukrywa tego, że stworzenie tak dużej gry wymaga ogromu czasu i pracy. Okazuje się jednak, że zanim poznamy więcej szczegółów dotyczących Infinity, możemy otrzymać jeszcze jedną grę osadzoną w świecie Assassin's Creed.

Plotki na temat nowej produkcji pochodzą od redakcji Bloomberg. Najnowszy projekt ma nosić kodową nazwę "Rift" i nieco odejść od tego, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić w przypadku Valhalli.

Gra podobno ma się pojawić na rynku w pierwszej połowie 2023 roku lub później i zawierać elementy znane z wcześniejszych odsłon serii. Większy nacisk ma być położony bardziej na "skradankową" rozgrywkę.

Mówi się, że "Rift" był początkowo rozwijany jako DLC do Valhalli, jednak twórcy postanowili stworzyć oddzielną grę, która ma opowiadać o losach Basima, którego poznaliśmy w najnowszej jak dotąd odsłonie serii. Czy tak będzie w rzeczywistości? No cóż, na temat gry wiadomo jeszcze tyle samo jeśli nie mniej niż na temat Infinity. Zostaje nam więc czekać na oficjalne informacje.

Na informacje o Assassin's Creed Infinity poczekamy jeszcze kilka miesięcy?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na wieści odnośnie Assassin's Creed Infinity. Już jakiś czas temu nasze oczekiwania podgrzała informacja o tym, że podczas pokazu Ubisoftu zostanie zaprezentowana duża liczba gier, które nie zostały jeszcze nigdy wcześniej pokazywane. Mówi się o tym, że właśnie Infinity ma być jednym z takich tytułów.

Francuski deweloper tradycyjnie swoje gry pokazywał w okolicach targów E3, czyli w okresie letnim. W tym roku jednak się to zmieni, ponieważ włodarze Ubi zapowiedzieli, że event odbędzie się w późniejszym okresie 2022 roku. Może się okazać, że na kolejne wieści poczekamy do jesieni lub zimy.

