Assassin's Creed Infinity - wyciekły szczegóły o nowej grze Ubisoft [PLOTKA]

W sieci pojawiły się przecieki zdradzające szczegóły Assassin's Creed Infinity.

W lipcu tego roku Ubisoft oficjalnie potwierdził, że pracuje nad nową grą o nazwie kodowej Assasin's Creed Infinity. Ma to być zupełnie nowe doświadczenie dla graczy, skupione wokół rozgrywki sieciowej na żywo. Ma on obejmować wiele osi czasu oraz postaci zabójców z różnych epok. Do sieci wyciekły pierwsze, niepotwierdzone przez dewelopera szczegóły. Zaznaczamy, że są to tylko plotki, które pojawiły się w serwisie 4Chan, więc należy je traktować z przymrużeniem oka. W kontekście wcześniejszych informacji na temat projektu brzmią jednak wyjątkowo wiarygodnie.

Zgodnie z przeciekiem Ubisoft rozpoczął prace nad projektem w 2019 roku. Pierwotnie gra miała być samodzielnym IP z motywem hard fantasy. Koncepcja została jednak zmieniona, aby pasowała do reszty gier z serii. Główny wątek AC Infinity ma się skupiać na specjalnej grupie zabójców, których zadaniem jest podróżowanie w czasie do historycznych i fantastycznych miejsc. Głównym celem jest polowanie na coś, co nazywa się "bestią ostateczną".

Wyciek sugeruje, że głównym miejscem w AC Infinity będzie centrum społecznościowe, w którym gracze będą mogli się spotykać, kupować przedmioty, przyjmować zadania i podróżować do wybranych miejsc. Każdy z obszarów ma mieć mniejszą centralną lokację. Niektóre z nich mają być inspirowane poprzednimi grami z serii Assassin's Creed.

Znając wcześniejsze, oficjalne informacje na temat gry przeciek wydaje się bardzo prawdopodobny, jednak z potwierdzeniem tych rewelacji musimy poczekać na stanowisko Ubisoftu.

