Assassin's Creed Jade - gameplay, data premiery, trailer. Co wiemy o asasynie w Chinach?

Podczas Ubisoft Forward byliśmy świadkami kilku bardzo ciekawych zapowiedzi. Jedną z nich była zapowiedź gry mobilnej z serii Assassin's Creed, czyli Jade. Co o niej wiemy?

Assassin's Creed Jade zostało zaprezentowane w segmencie "On the horizon". Oznacza to, że nie znamy aktualnie nawet przybliżonej daty premiery. Wiemy jednak, że tytuł znajduje się już w fazie produkcji od około 3 lat, dlatego możemy podejrzewać, że pojawi się na rynku jeszcze przed premierą Assassin's Creed Red oraz Hexe.

Assassin's Creed Codename Jade started development over 3 years ago and is part of the Tencent / Ubisoft partnership to bring more of Ubi's IP to mobile for China and global markets. https://t.co/gHK62fPI5e