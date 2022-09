Assassin's Creed Mirage - premiera, trailer, przedsprzedaż. Wszystko, co wiemy o grze

Ubisoft ujawnił nowe informacje na temat Assassin's Creed Mirage, który wcześniej znany był pod kodową nazwą Rift.

Mirage to najnowsza odsłona serii Assassin's Creed od Ubisoft. Znana wcześniej pod kodową nazwą Rift gra zabierze nas do Bagdadu. Co wiemy o nadchodzącej części?

Assassin's Creed Mirage - data premiery

Dokładna data premiery Assassin's Creed Mirage nie jest jeszcze znana. Mówi się, że tytuł zadebiutuje na rynku wiosną 2023 roku, pomiędzy kwietniem i czerwcem. Na szczegóły musimy jeszcze jednak poczekać.

Produkcja Ubisoft trafi na PC oraz konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 i PS5. Co ważne, osoby, które zdecydują się na zakup gry na sprzęt poprzedniej generacji, będą mogli liczyć na bezpłatną aktualizację dla PS5 lub Xbox Series X/S.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Assassin's Creed Mirage - lokalizacja i bohater

Assassin's Creed Mirage zabierze nas do Bagdadu w 861 roku. Mamy więc do czynienia z wydarzeniami rozgrywającymi się na 20 lat przed tym co poznaliśmy w Valhalli. Wcielimy się tutaj w postać Basima Ibn Ishaq, czyli bohatera, którego pokochało wielu graczy.

Poznamy tutaj jego wczesne lata życia, kiedy to trudnił się profesją złodzieja, zanim odnalazł go tajny zakon - Hidden Ones.

Wspomniany wcześniej Bagdad ma być centralną lokacją. Będziemy mogli zwiedzić 4 główne regiony miasta. Ma ono być niezwykle żywe i "bujne" oraz zapełnione mnóstwem ludzi. Co ważne, podczas rozgrywki zwiedzimy także Alamut, czyli legendarną, pierwszą siedzibę Asasynów. Ze względu na czas, w którym osadzona jest rozgrywka, będzie ona jeszcze w budowie, jednak ma odegrać znaczącą rolę w całej opowieści.

Poznaj historię Basima, przebiegłego ulicznego złodzieja, który szuka odpowiedzi i sprawiedliwości, poruszając się po gwarnych ulicach Bagdadu w IX wieku. Dzięki tajemniczej, starożytnej organizacji znanej jako Ukryci, stanie się śmiertelnie niebezpiecznym Mistrzem Asasynów i zmieni swój los w sposób, którego nigdy nie mógł sobie wyobrazić.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG — Jason Schreier (@jasonschreier) August 30, 2022

Assassin's Creed Mirage - rozgrywka i najważniejsze elementy

Assassin's Creed Mirage ma bardzo mocno wrócić do korzeni serii i opierać się na rozgrywce znanej z 1 pierwszej części gry. Oznacza to, że rozgrywka będzie mocno liniowa, dialogi nie będą zawierały opcji wyborów. Nie wybierzemy także płci bohatera. Zabraknie również systemu progresji.

Mirage będzie przygodową grą akcji napędzaną fabułą, w której ważną rolę będzie odgrywała eksploracja terenów oraz zabójstwa z ukrycia, czyli to, za co mnóstwo osób pokochało tę serię. Do eliminacji przeciwników użyjemy ukrytego ostrza oraz rozmaitych pułapek.

Przejście gry ma zająć około 15-20 godzin. W rozmowie z serwisem IGN kilka słów na temat produkcji powiedział Marc-Alexis Côté:

Mirage to mniejszy projekt Assassin's Creed. Został stworzony z okazji15-lecia serii. Dlatego używamy naszego nowoczesnego silnika z Valhalli, aby zbudować mniejszy tytuł, który oddaje hołd naszej oryginalnej grze, skupiając się w większym stopniu na skradaniu, walce w zwarciu, parkourze i gęściej zaludnionym mieście, które wraca do naszych korzeni na Bliskim Wschodzie z Bagdadem w roli głównej.

Assassin's Creed Mirage - trailer

Podczas Ubisoft Forward twórcy oficjalnie ogłosili grę i opublikowali zwiastun produkcji.

Assassin's Creed: Mirage - przedsprzedaż

Możemy już zamawiać Assassin's Cred Mirage w przedsprzedaży.

Standard Edition

Deluxe Edition

