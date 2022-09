Assassin's Creed Mirage to powrót do korzeni serii. Czego możemy się spodziewać?

Mirage to najnowsza odsłona serii Assassin's Creed od Ubisoft. Znana wcześniej pod kodową nazwą Rift gra zabierze nas do Bagdadu. Co wiemy o nadchodzącej części?

Dokładna data premiery Assassin's Creed Mirage nie jest jeszcze znana. Mówi się, że tytuł zadebiutuje na rynku wiosną 2023 roku, pomiędzy kwietniem i czerwcem. Na szczegóły musimy jeszcze jednak poczekać. Już 10 września, podczas wydarzenia Ubisoft Forward mamy dowiedzieć się o wiele więcej na temat gry.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game. We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

Assassin's Creed Mirage zabierze nas do Bagdadu, prawdopodobnie w latach 870-860 p.n.e. Wcielimy się tutaj w postać Basima Ibn Ishaq, czyli bohatera, którego pokochało wielu graczy Assassin's Creed Valhalla.

Bardzo możliwe, że poznamy tutaj jego wczesne lata życia, kiedy to trudnił się profesją złodzieja, zanim odnalazł go zakon Asasynów.

Wspomniany wcześniej Bagdad ma być centralną lokacją. Będziemy mogli oczywiście podróżować po okolicznych wioskach, jednak to właśnie stolica będzie głównym miejscem akcji.

A person familiar tells me parts of this new Assassin's Creed leak are true (such as the name and the other stuff Bloomberg has already reported: spring 23, Baghdad, back to AC basics) and other parts are not ("multiple cities to explore") https://t.co/qmM6UZtKnG