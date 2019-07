Assassin’s Creed Odyssey - dodatek Judgment of Atlantis na finałowym zwiastunie

Ostatnie fabularne rozszerzenie do Assassin’s Creed Odyssey - Judgment of Atlantis, doczekało się zwiastuna prezentującego nowości dodatku.

Od dnia premiery Ubisoft regularnie rozszerzał zawartość najnowszej odsłony serii Assassin’s Creed. Jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy i tak też jest w przypadku Assassin’s Creed Odyssey. Już dzisiaj na PC-ty oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One trafi ostatnia (trzecia) część dodatku "Los Atlantydy" o podtytule Judgment of Atlantis.

Jak łatwo się domyślić, w rozszerzeniu Judgment of Atlantis, trafimy wreszcie do mitycznej Atlantydy, gdzie spotkamy między innymi boga mórz - Posejdona. Opublikowany dzisiaj materiał ujawnia kolejne szczegóły na temat dodatku. Oprócz nowego regionu do zwiedzania, możemy również liczyć na nowy unikalny zestaw pancerza, trzy potężne bronie (młot, sztylet, włócznia), nowe umiejętności oraz przeciwników (w tym bossów).

Warto przypomnieć, że "Los Atlantydy" jest drugim po "Dziedzictwie pierwszego ostrza" fabularnym rozszerzeniem do Assassin’s Creed Odyssey. Każde z nich zostało podzielone na trzy mniejsze epizody, aby zagrać w dodatki, oprócz podstawowej wersji gry, musicie posiadać również przepustkę sezonową bądź zakupić każdy dodatek oddzielnie (oczywiście decydując się na kupno konkretnego dodatku otrzymujecie od razu wszystkie wydane do tej pory odcinki) .

Assassin’s Creed Odyssey dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 4 i Xbox One.