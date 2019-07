Assassin's Creed: Odyssey - ostatni dodatek DLC zadebiutuje już w lipcu

Ubisoft właśnie potwierdził datę premiery ostatniego fabularnego rozszerzenia do wydanego w zeszłym roku Assassin's Creed: Odyssey.

Ubisoft dość specyficznie podszedł do popremierowego wsparcia dla Assassin's Creed: Odyssey. Oprócz mnóstwa darmowej zawartości, która trafia do gry niemal co tydzień, do dyspozycji graczy oddano również dwie duże przygody podzielone na trzy epizody - "Dziedzictwo pierwszego ostrza" oraz "Los Atlantydy". Gracze mają już za sobą historię pierwszego ostrza, a za niespełna dwa tygodnie poznają finał wydarzeń zaprezentowanych w kampanii "Los Atlantydy". Twórcy gry potwierdzili właśnie, że ostatni epizod o podtytule "Judgment of Atlantis" zadebiutuje już 16 lipca.

Na razie ujawniono jedynie, że w "Judgment of Atlantis" trafimy wreszcie do tytułowej Atlantydy, gdzie niepodzielnie rządzi bóg mórz - Posejdon. Oprócz nowej historii z całą pewnością możemy się spodziewać również nowych pancerzy oraz broni. Możliwe, że na naszej drodze staną także mityczne bestie.

Warto podkreślić, że będzie to jednocześnie ostatnie rozszerzenie jakie trafi do Assassin's Creed: Odyssey. Ubisoft z całą pewności będzie się chciał teraz skupić na kolejnej części swojej kultowej serii. Spekuluje się, że w przyszłorocznej odsłonie opuścimy starożytną Grecję na rzecz starożytnego Rzymu. Co miałby jednocześnie przypieczętować tzw. "trylogię starożytną", w której skład wchodzą Assassin's Creed: Origins, AC: Odyssey i właśnie przyszłoroczny tytuł. Pojawiły się również informacje sugerujące, że Ubisoft będzie chciał odpocząć od tego okresu historycznego i kolejną część sagi o Asasynach i Templariuszach przeniesie w okres tzw. "epoki wikingów" (ok. 800 - 1050 n.e.). Jak będzie naprawdę? Odpowiedź na to pytanie poznamy najwcześniej w przyszłym roku.