Assassin's Creed Odyssey za darmo przez najbliższy weekend

W nadchodzący weekend otrzymamy możliwość zagrania w Assasssin's Creed Odyssey za darmo. Każdy, kto skorzysta z okazji, otrzyma również unikalny prezent.

Z powodu panującej pandemii koronawirusa, wielu ludzi jest "uziemionych" we własnych domach. Jeśli zastanawialiście się, co robić w nadchodzących dniach, to studio Ubisoft przygotowało rozwiązanie – darmowy weekend z grą Assassin's Creed Odyssey. Okazja dotyczy zarówno konsol PlayStation 4 i Xbox One, jak również PC-tów.

W ramach promocji udostępniono cały obszar w grze oraz podstawową kampanię, bez zawartości z dodatków. Postępy, które poczynimy podczas rozgrywki, zostaną przeniesione do pełnej wersji tytułu jeśli zdecydujemy się takową nabyć. Tutaj dochodzimy do kolejnej okazji, przez ograniczony czas gra Assassin's Creed Odyssey jest przeceniona o 75%, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby cieszyć się z produkcji również po zakończeniu darmowego okresu.

Gracze, którzy postanowią skorzystać z darmowego dostępu do tytułu, otrzymają dodatkowo wyjątkowy prezent – zestaw Ezio's Roman, czyli strój noszony przez głównego protagonistę w Assassin's Creed Brotherhood.

Darmowy weekend w grze rozpoczyna się właśnie dzisiaj. Użytkownicy konsol już od godziny 8:00 mogą cieszyć się z dostępu do produkcji. Zabawa potrwa do 23 marca, do godziny 18.00. Z kolei gracze korzystający z PC mogą wybrać się do starożytnej Grecji od godziny 15.00, 19 marca, do 23.00, 23 marca. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy sprzętu od Microsoftu muszą odnowić subskrypcję Xbox Live Gold aby skorzystać z promocji.

źródło: techspot.com