Assassin's Creed Origins otrzyma aktualizację dla PS5 i Xbox Series! To się nazywa wsparcie

Ubisoft postanowił dziś solidnie zaskoczyć fanów serii Assassin's Creed i pokazać jak dba o swoich najwierniejszych fanów.

fot. Ubisoft

Assassin's Creed Origins zadebiutowało w 2017 roku i wówczas było "powiewem świeżości" w nieco "skostniałej" już serii Assassin's Creed. W starożytnym Egipcie zakochały się miliony graczy, co sprawiło, że Ubisoft intensywnie wspierał swój tytuł dodatkami i aktualizacjami. Francuski producent nie mógł jednak tego robić w nieskończoność, szczególnie, że następcy Origins: AC Odyssey i AC Valhalla również wymagały (i wciąż wymagają) pełnej uwagi deweloperów. Z okazji oficjalnego dnia serii Assassin's Creed (który przypada właśnie na dzisiaj - 21 grudnia), Ubisoft postanowił podzielić się z nami znakomitą wiadomością. Już niebawem Assassin's Creed Origins otrzyma aktualizację na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X, co sprawi, że gra nie tylko będzie lepiej wyglądać, ale przede wszystkim uruchomimy ją w 60 klatkach na sekundę. Takie wsparcie po czterech latach od premiery jest godne podziwu.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! ???? — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021

Ubisoftowi można wiele zarzucić, ale na pewno nie to, że porzuca swoje gry. Przy okazji warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu podobną aktualizację (na konsole nowej generacji) otrzymał Assassin's Creed Odyssey. Co więcej, w zeszłym tygodniu zadebiutowało Assassin's Creed Crossover Stories, czyli niezwykłe, darmowe DLC, które zawiera mnóstwo nowej zawartości do AC Odyssey i AC Valhalla. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z ostatnimi odsłonami kultowej serii, to teraz macie ku temu znakomitą okazję bowiem bowiem możecie ja nabyć atrakcyjnych cenach z okazji świątecznych promocji.

