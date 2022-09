Assassin's Creed Red - premiera, trailer, fabuła. Co wiemy o grze?

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat gry Assassin's Creed Red.

Spis treści

Gracze bardzo długo czekali na moment, w którym Assassin's Creed przeniesie nas do czasów feudalnej Japonii. Nareszcie nadszedł ten moment i Ubisoft podczas Ubisoft Forward oficjalnie ogłosił Assassin's Creed RED. O czym będzie gra, na jaki styl rozgrywki postawi oraz kiedy możemy się spodziewać premiery? W jednym miejscu zbieramy najważniejsze informacje.

Assassin's Creed Red - data premiery

Nie jest znana jeszcze dokładna data premiery Assassin's Creed Red. Na podstawie doświadczeń z poprzednich lat, możemy się spodziewać, że RED zadebiutuje na rynku w 2025 roku na PC oraz Xbox Series X/S i PS5. Skąd takie podejrzenia? Przerwa pomiędzy poprzednimi flagowymi odsłonami serii wynosiła około dwa lata. Pamiętajmy, że w 2023 roku ma pojawić się Assassin's Creed Mirage. Można także śmiało powiedzieć, że wspomniana wcześniej gra będzie ostatnim tytułem z "2 fazy Assassin's Creed" a to właśnie Red zapoczątkuje kolejny etap rozwoju. Warto w tym kontekście powiedzieć, że to właśnie tytuł osadzony w Japonii będzie pierwszą grą wchodzącą w skład projektu Infinity.

Zobacz również:

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Czym będzie Assassin's Creed Red?

Twórcy nie ujawnili jeszcze szczegółowych informacji na temat projektu, jednak w opisie na Twitterze możemy przeczytać, że gracze mogą:

Doświadczyć pełnej fantazji Shinobi w naszym przyszłym tytule RPG z otwartym światem, którego akcja rozgrywa się w czasach feudalnej Japonii.

Podobnie jak Valhalla, Assassin's Creed Red ma być rozbudowaną grą RPG, gdzie do dyspozycji otrzymamy rozległy świat do swobodnej eksploracji. Twórcy zapewniają, że będziemy mieć do czynienia z bardzo filmowym wyobrażeniem Kraju Kwitnącej Wiśni z dynamicznie rozwijającym się i zmieniającym otoczeniem.

Nie ujawniono jeszcze dokładnych ram czasowych, jednak możemy się spodziewać, że akcja zostanie osadzona w czasie największego rozkwitu feudalnej Japonii, co przypada na czas pomiędzy końcem XII i początkiem XVII wieku. Rozbieżność jest dość spora, jednak może to dawać twórcom bardzo szerokie pole do popisu.

Assassin's Creed Red (fot. Ubisoft)

Gra zostanie stworzona przez oddział Ubisoft Quebec, który ma w swoim portfolio m.in. osadzoną w antycznej Grecji Odyssey. Red ma być flagowym tytułem z serii Assassin's Creed, który wyznaczy nową ścieżkę dla kolejnych produkcji.

Marc-Alexis Côté, producent wykonawczy serii powiedział:

Jedną z dużych rzeczy, na którą naciskamy, jest posiadanie bardziej dynamicznego świata, świata, który ewoluuje wokół ciebie i chcemy, aby wszystko, co masz na sobie, ewoluowało w miarę przechodzenia przez to środowisko - aby pokazać zużycie - i aby poprawić wierność doświadczeń, które budujemy, popychając nasze systemy animacji dalej, aby gra była bardziej realistyczna niż kiedykolwiek.

Podobnie jak Valhalla, tytuł ma być przez długi czas po premierze wspierany za pomocą dodatków, nowości oraz jak to powiedział Pan Côté, "garścią rzeczy, których nie ujawnię”.

Assassin's Creed Red - trailer

To aktualnie wszystkie informacje na temat Assassin's Creed Red. Jeśli tylko pojawi się coś nowego, będziemy ten artykuł aktualizować.