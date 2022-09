Assassin's Creed Rift (Mirage) - data premiery, rozgrywka, gameplay. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zastanawiasz się czym będzie gra Assassin's Creed Rift (Mirage)? Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje.

Gra, która aktualnie powstaje pod nazwą Assassin's Creed Mirage (wcześniej nazwa kodowa Rift) początkowo miała być rozszerzeniem do wydanego w 2020 roku Assassin's Creed Valhalla. Produkcja jednak rozrosła się tak bardzo, że Ubisoft postanowił stworzyć na jej bazie osobną grę, która pojawi się na rynku przed premierą Assassin's Creed Infinity.

Assassin's Creed Rift - data premiery

Pierwsze informacje na temat Assassin's Creed Rift (Mirage) pojawiły się w lutym tego roku. Szef Ubisoft w rozmowach unika plotek na temat gry. Z jednej z wypowiedzi mogliśmy się dowiedzieć:

Jeśli chodzi o twoje pytanie dotyczące Rift, myślę, że możemy tu powiedzieć, że nie będziemy dalej komentować plotek. Wracając do naszego komentarza z października, możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobrą "mapę drogową" dotyczącą franczyzy AC na nadchodzące lata, z bardzo znaczącą zawartością pojawiającą się co roku.

Najnowsze plotki mówią o tym, że Assassin's Creed Rift może zadebiutować na rynku w pierwszej połowie 2023 roku. Mówi się o okresie od kwietnia do czerwca.

Assassin's Creed Rift - platformy

Assassin's Creed Rift (Mirage) pojawi się na PC oraz konsolach Xbox Series X/S Xbox One, PS4 oraz PS5.

Assassin's Creed Rift - fabuła i miejsce akcji

Według plotek głównym miejscem akcji Assassin's Creed Rift ma być średnioweczny Bagdad. Co prawda będziemy mogli podróżować po okolicznych miastach i wioskach, jednak właśnie stolica Iraku ma być głównym i centralnym miejscem. Nie ma aktualnie informacji na temat fabuły. Podobno w grze ma się pojawić znany z Assassin's Creed Valhalla Basim Ibn Ishaq.

Assassin's Creed (fot. Ubisoft)

Tak brzmi oficjalny opis opowieści, który ujawnił Jason Schreier:

Poznaj historię Basima, przebiegłego ulicznego złodzieja, który szuka odpowiedzi i sprawiedliwości, poruszając się po gwarnych ulicach Bagdadu w IX wieku. Dzięki tajemniczej, starożytnej organizacji znanej jako Ukryci, stanie się śmiertelnie niebezpiecznym Mistrzem Asasynów i zmieni swój los w sposób, którego nigdy nie mógł sobie wyobrazić.

Assassin's Creed Rift - rozgrywka

Zgodnie z przeciekami rozgrywka w Assassin's Creed Rift ma się różnić od tego, z czym mieliśmy do czynienia w Valhalli. Sama opowieść ma być bardziej liniowa a świat bardziej zamknięty w odróżnieniu do otwartego świata, który znamy z przygód Eivora. Oznacza to, że Ubisoft chce wrócić tym tytułem do korzeni serii. Przede wszystkim mamy mieć do czynienia ze skradankową, przygodową grą akcji.

Assassin's Creed Rift - trailer

Zwiastun Assassin's Creed Rift nie jest aktualnie dostępny. Ubisoft ma w planach na 2022 rok duży pokaz gier, które nie zostały jeszcze ujawnione. Bardzo możliwe, że wtedy poznamy więcej szczegółów i zobaczymy materiał z rozgrywki.

Jason Schreier o Assassin's Creed Rift [14.07.2022]

W ostatnich dniach gamingowy świat obiegła informacja na temat rzekomego umieszczenia Azteków w nadchodzącej grze z serii Assassin's Creed. Na ten temat wypowiedział się dziennikarz Bloomberga, Jason Schreier, który wprost przekazał informację, że plany twórców nie uległy zmianie. Cały czas aktualna jest teoria, że akcja Rift będzie umiejscowiona w stolicy Iraku, czyli Bagdadzie, a gra będzie swego rodzaju spin-offem Assassin's Creed Valhalla.

To już oficjalne! Assassin's Creed Rift to Assassin's Creed Mirage [5.09.2022]

Ubisoft oficjalnie potwierdził, że gra, która wcześniej była znana pod nazwą kodową Rift zostanie wydana jako Assassin's Creed Mirage. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, akcja przeniesie nas do Bagdadu i wcielimy się w postać Basima Ibn Ishaq. Gra ma bardzo mocno wrócić do korzeni i być liniowym tytułem akcji na wzór pierwszej części serii Assassin's Creed. Szczegółowych informacji mamy się dowiedzieć już 10 września podczas Ubisoft Forward.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

