Assassin's Creed Rift - data premiery, rozgrywka, plotki i fakty. Wszystko, co wiemy

Gra, która aktualnie powstaje pod nazwą kodową Assassin's Creed Rift początkowo miała być rozszerzeniem do wydanego w 2020 roku Assassin's Creed Valhalla. Produkcja jednak rozrosła się tak bardzo, że Ubisoft postanowił stworzyć na jej bazie osobną grę, która pojawi się na rynku przed premierą Assassin's Creed Infinity.

Pierwsze informacje na temat Assassin's Creed Rift pojawiły się w lutym tego roku. Szef Ubisoft w rozmowach unika plotek na temat gry. Z jednej z wypowiedzi mogliśmy się dowiedzieć:

Najnowsze plotki mówią o tym, że Assassin's Creed Rift może zadebiutować na rynku w pierwszej połowie 2023 roku. Może się jednak zdarzyć, że premiera nastąpi nawet w 2024 roku.

Zobacz również:

According to XFire, Assassin's Creed Rift is currently planned to arrive at some point in the first half of 2023.#AssassinsCreedVallhalla #AssassinsCreed #Ubisoft #Xbox #XboxSeriesX #PS4 #PS5 #PlayStation pic.twitter.com/O1VRFFHPFg