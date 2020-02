Assassin's Creed Syndicate oraz Fareia - pobierz za darmo!

Epic Games Store oferuje przez tydzień dwie gry za darmo: Assassin's Creed Syndicate oraz Fareia. Czy warto się nimi zainteresować?

Assassin's Creed Syndicate to kolejna gra ze znanej serii, która światło dzienne ujrzała w październiku 2015 roku. Jest dziewiątą częścią głównej serii, po której ukazały się jeszcze Origins oraz Oddyssey), a akcja została osadzona w 1863 roku w Londynie. Protagonista to Jacob Frye, asasyn stojący na czele gangu walczącego ze stronnikami Templariuszy, wyzyskującymi robotników w trakcie postępującej błyskawicznie industrializacji. Twórcy gry wykonali kawał dobrej roboty, oddając rzeczywisty Londyn i dając graczom pełna swobodę w przemieszczaniu po nim. Smaczki to możliwość napotkania postaci historycznych, z królową Wiktorią na czele. Tytuł tne rpzeznaczony jest wyłącznie do zabawy solowej, a na zachętę oficjalny trailer:

Fareia to z kolei całkiem inne klimaty. Mamy tu do czynienia z grą karcianą połączoną z "żywa planszą". Jak reklamuje ąa Epic Games: "jest jedyną grą karcianą, w której możesz zdobyć wszystkie 300 kart w mniej niż 50 godzin." Oferuje kilka trybów rozgrywki, podczas której tworzy się świat oraz prowadzi bitwy z oponentami. Może być to zarówno SI, jak i inny żywy gracz. Dla tryby solowego przewidziano ponad 100 godzin zabawy. System wyzwań pozwala mierzyć się z coraz silniejszymi oponentami i poznawać lepiej ten tytuł. Warto dodać, że od czasu do czasu organizowane są oficjalne turnieje gry - z nagrodami.

Oba te tytuły będą dostępne za darmo od godziny 17:00. Koniec darmowej promocji za tydzień.