Assassin’s Creed - Ubisoft oficjalnie zapowiedział nową odsłonę serii [Aktualizacja]

Koniec ze spekulacjami - Ubisoft zapowiedział nową o część serii Assassin’s Creed, która tym razem przeniesie nas w "złote czasy" Wikingów.

Firma Ubisoft, zdecydowała się nie dość niezwykłą zapowiedź nowej gry z serii Assassin’s Creed. Od godziny 14:00 na oficjalnym kanale francuskiego producenta w serwisie YouTube, trwa transmisja na żywo, na której możemy śledzić, jak powstaje obraz zapowiadający nam umiejscowienie najnowszej części serii.

Już teraz śmiało możemy stwierdzić, że potwierdziły się wszystkie wcześniejsze spekulacje i "przecieki" - najnowsza odsłona serii Assassin’s Creed pozwoli nam wcielić się w Wikińskiego wojownika i zabierze nas prawdopodobnie w podróż po Skandynawii i Brytanii.

Przypomnijmy, że już wcześniej spekulowano, iż w nowym "Asasynie" przeniesiemy się w okolice roku 1000, a graczom przyjdzie zwiedzić m.in. Danię, południową Szwecję, Norwegię, Irlandię oraz Anglię.

Spekuluje się również, że choć produkcja ma być wierna historycznie, to nie zabraknie w niej elementów nadprzyrodzonych - powiązanych z mitologią nordycką (możemy się zatem spodziewać obecności bóstw takich, jak: Odyn, Thor, Loki czy Helia)

Miejmy nadzieję, że na potwierdzenie powyższych przypuszczeń nie będziemy musieli długo czekać. Transmisja wciąż trwa. Gdy tylko będziemy wiedzieć coś nowego, damy wam znać.

W oczekiwaniu na nową odsłonę serii, warto spróbować jej ostatnich dwóch odsłon: Origins i Odyssey, które przenoszą na kolejno do starożytnego Egiptu i antycznej Grecji.

Aktualizacja:

Po wielu godzinach oczekiwania, grafik dokończył swoje dzieło, a my poznaliśmy pełny, oficjalny tytuł produkcji Ubisoftu, który brzmi: Assassin’s Creed: Valhalla. Niestety, na razie to wszystko, co zdradzono na temat gry. Na pocieszenie pozostaje nam wiadomość, że już jutro o godzinie 17:00 czasu polskiego zaprezentowany zostanie premierowy zwiastun AC: Valhalla.

Zobacz również: Sony ujawniło nowe daty debiutu Ghost of Tsushima i The Last of Us Part II