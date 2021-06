Assassin's Creed Valhalla - Siege of Paris, DLC z datą premiery!

Fani Assassin's Creed Valhalla mają powody do radości, już niebawem zadebiutuje największe rozszerzenie do przygody o wikingach - Siege of Paris.

Zaledwie kilka tygodni temu zadebiutowało pierwsze rozszerzenie do Assassin's Creed Valhalla - Wrath of the Druids, które przeniosło graczy do Irlandii. Tym razem jednak na stałe opuścimy Wielką Brytanię i udamy się "na kontynent", a konkretnie do Francji. DLC Siege of Paris pozwoli nam wziąć udział w historycznej bitwie, tytułowym "Oblężeniu Paryża". O tym, że dodatek ten powstaje wiedzieliśmy już od kilku długich miesięcy, Ubisoft zaskoczył nas jednak dziś wiadomością o dacie premiery.

Podczas wydarzenia Ubisoft Forward, przedstawiciele francuskiego producenta potwierdzili, że już za kilka tygodni, jeszcze tego lata DLC Siege of Paris trafi do Assassin's Creed Valhalla! Oprócz nowego obszaru i historii możemy również liczyć na: nowe zestawy pancerza, bronie, zdolności, a także przeciwników. Fanów Valhalli na pewno ucieszy również wiadomość, że do gry trafią wreszcie miecze jednoręczne, o które gracze prosili od dnia premiery gry.

Ubisoft potwierdził również to, o czym spekulowano od dawna - Assassin's Creed Valhalla otrzyma pełny drugi rok wsparcia. Możemy zatem liczyć nie tylko na pomniejsze aktualizacje i wydarzenia sezonowe, ale również pełnoprawne DLC. Pierwsze z nich najprawdopodobniej ponownie przeniesie nas do świat nordyckich bogów.

