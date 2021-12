Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku – premiera, cena, nowości. Wszystko co wiemy o nowym dodatku

Ubisoft właśnie ujawnił nam, co w przyszłości czeka na fanów gry Assassin's Creed Valhalla. Zapowiedziano trzecie obszerne rozszerzenie do gry – Świt Ragnaroku. Sprawdź, co już o nim wiemy.

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku – nowości i zwiastun

Spekulowano o tym o tygodni, a dziś otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie – trzeci płatny dodatek do Assassin's Creed Valhalla nosić będzie tytuł Świt Ragnaroku (Dawn of Ragnarok). Najnowsza historia zabierze nas do mitycznej krainy wikingów, a konkretnie do Svartalfheimu, regionu zamieszkanego przez krasnoludy. Niestety, muszą się oni obecnie mierzyć z inwazją wrogich sił, a konkretnie Jotunów, lodowych istot z Jotunheimu, a także Muspelów, zupełnie nowych przeciwników z ognistego Muspelheimu.

Gracze po raz kolejny wcielą się w Eivora, któremu dane będzie poznać i doświadczyć (na własnej skórze) historii Odyna, który będzie się starał ocalić swego syna - Baldura, z rąk władcy Muspelheimu - Surtra. Na graczy czeka nie tylko nowy wątek fabularny i obszary do zwiedzenia, ale również tajemnice do odkrycia i wyposażenie do zdobycia. Jedną z największych nowości DLC będzie zupełnie nowy rodzaj oręża - atgeir (rodzaj broni drzewcowej). Wraz ze Świtem Ragnaroku do gry zawitają niecodzienne umiejętności i zdolności, które gracze będą mogli "wchłaniać" od pokonanych wrogów. Odyn będzie mógł bez trudu zamienić się w kruka, aby dokonywać widowiskowych zabójstw z powietrza, wskrzeszać zmarłych, pokryć swoje ciało skorupą z lawy czy nasycić swoją broń lodem.

Wstęp do historii i nowych zdolności z DLC Świt Ragnaroku możecie podziwiać na znakomitym zwiastunie.

AC Valhalla: Świt Ragnaroku – data premiery

Na premierę Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok nie będziemy musieli długo czekać. Ubisoft potwierdził już, że DLC trafi do sprzedaży 10 marca 2022 roku na wszystkich wiodących platformach.

AC Valhalla: Świt Ragnaroku - cena

Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku zapowiadane jest jako największy dodatek w historii serii. Za taką ilość nowej zawartości będziemy musieli jednak "słono zapłacić". DLC wyceniono na 159,99 zł. To sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w identycznie wyceniono przepustkę sezonową do AC Valhalla, w skład której wchodzą dwa wydanej do tej pory DLC - Gniew Druidów oraz Oblężenie Paryża.

Assassin's Creed Valhalla jest obecnie dostępne na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 oraz PlayStation 5. Gra Ubisoftu jest stale rozwijana i oprócz płatnych dodatków otrzymała także mnóstwo darmowej zawartości.

