Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku zapowiada się coraz lepiej. Zwiastun i nowe informacje

Najnowszy dodatek do Assassin's Creed Valhalla - Świt Ragnaroku, prezentuje się coraz lepiej. Nowy zwiastun prezentuje nam najciekawsze elementy gry.

Ubisoft przedstawił nam nowe informacje na temat obszernego dodatku do Assassin's Creed Valhalla - Świt Ragnaroku. Przede wszystkim możemy dokładniej przyjrzeć się, jak w grze prezentować będzie się nowy obszar - Svartalfheim - kraina krasnoludów. Ten wyjątkowo zróżnicowany geograficznie region został najechany przez dwie wrogie armie - Jotunów i Muspelów. To właśnie przedstawiciele tych frakcji będą nowymi przeciwnikami w Świcie Ragnaröku. Charakteryzują się oni nowymi, niezwykłymi zdolnościami powiązanymi z żywiołami lodu i ognia.

Będąc przy zdolnościach, również gracze otrzymają do swojej dyspozycji sporo nowości. Rozdarcie Hugru - niezwykły, mityczny karwasz, zapewni nam dostęp do zupełnie nowych mocy, jak choćby: zamiana w kruka, teleportacja czy wskrzeszanie zmarłych. Zarówno artefakt, jak i poszczególne zdolności będziemy mogli ulepszać i modyfikować. Co istotne, z nowych zdolności możemy skorzystać również w głównej kampanii Assassin's Creed Valhalla!

Zobacz również:

Ubisoft podkreśla, że Świt Ragnaroku to największe i najbardziej ambitne rozszerzenie w historii serii Assassin's Creed. Nowa kraina jest bowiem wypełniona nie tylko ciekawą fabułą i postaciami, ale również licznymi sekretami, wyzwaniami i nowym, wyjątkowym wyposażeniem, na który składają się broń i pancerze.

Premiera Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaröku odbędzie się już 10 marca na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Więcej informacji na temat dodatku znajdziesz tutaj.

Zobacz również: