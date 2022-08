Assassin’s Creed Valhalla - aktualizacja 1.6.0 i nowy tryb w stylu rougelike już dostępne. Poznajcie Forgotten Saga

Assassin’s Creed Valhalla wciąż może liczyć na nową zawartość. Do gry właśnie trafiła aktualizacja 1.6.0, a wraz z nią zupełnie nowy tryb zabawy inspirowany grami roguelike. Sprawdź, jak prezentuje się Forgotten Saga.

Spis treści

Najnowsza część serii Assassin’s Creed już przeszła do historii jako najdłużej wspierana w historii. Od dnia premiery - 10 listopada 2020 roku, Ubisoft nieustannie ulepsza i rozszerza swoją przebojową produkcję. Gra doczekała się już trzech dużych DLC, kilku pomniejszych, darmowych dodatków oraz niezliczoną ilość poprawek i ulepszeń. Francuski producent nie ma jednak jeszcze zamiaru porzucić Valhalli i właśnie opublikował aktualizację 1.6.0, która wprowadza do gry zupełnie nowy tryb zabawy, zatytułowany - Forgotten Saga.

Assassin’s Creed Valhalla - Forgotten Saga. Co oferuje nowy tryb?

Forgotten Saga to zupełnie nowy tryb gry w Assassin’s Creed Valhalla, inspirowany grami typu roguelike. Wcielamy się w nim w Odyna i ruszamy na poszukiwania Baldura, który ponoć został zesłany do krainy Niflheim. Na potrzeby nowego trybu zaprojektowano nie tylko nowy obszar zabawy, ale również wiele systemów rozgrywki. Odyn w Niflheimie nie może bowiem liczyć na swoje dotychczasowe wyposażenie. Do domeny bogini Hel wkracza on z losowym ekwipunkiem, który w miarę postępów w rozgrywce będziemy mogli ulepszać i zmieniać.

Zobacz również:

Niestety, jeśli polegniemy w boju stracimy całe zdobyte do tej pory wyposażenie. Na szczęście, śmierć może nas również czegoś nauczyć. Ubisoft przygotował nowy system rozwoju postaci - unikatowe drzewko umiejętności, które ulepszyć możemy tylko po śmierci w Niflheimie. Dzięki temu nasza kolejna wyprawa powinna być już nieco łatwiejsza.

Jeśli chcecie sobie poradzić w Forgotten Saga, to warto zapoznać się z poniższym materiałem wideo przygotowanym przez Ubisoft, który wprowadza nas w najważniejsze aspekty nowego trybu.

Assassin’s Creed Valhalla - patch 1.6.0. Co nowego?

Forgotten Saga to jednak nie wszystko co wprowadza aktualizacja 1.6.0 do Assassin’s Creed Valhalla. Gracze mogą również liczyć na powrót festiwalu Sigrblota (choć ten rozpocznie się dopiero 4 sierpnia i potrwa do 25 sierpnia) oraz szereg najnowszych poprawek i usprawnień. Pełną ich listę znajdziecie tutaj.

Patch 1.6.0 i dodatek Forgotten Saga zajmą jednak sporo miejsca na waszych dyskach. W zależności od wybranej platformy będzie to:

PC - 23,7 GB

PS4 - 17,5 GB

PS5 - 12,5 GB

Xbox One - 19,6 GB

Xbox Series X|S - 26 GB

Zobacz również: