Assassin’s Creed Valhalla – jak zdobyć najlepszą broń i wyposażenie?

Assassin’s Creed Valhalla to ogromna produkcja, która momentami potrafi przytłoczyć. Podpowiadamy zatem, jak znaleźć nową broń i pancerze, a także jak skutecznie o nie dbać.

Spis treści

Każdy, nawet najlepszy wojownik, potrzebuje sprawdzonej broni i solidnego pancerza. Nie inaczej jest w przypadku Assassin’s Creed Valhalla. W najnowszej odsłonie serii, twórcy zrezygnowali z rozwiązań znanych z gier hack&slash i przestali „zalewać” nas, w większości niepotrzebnymi, przedmiotami. Zamiast tego, otrzymaliśmy do naszej dyspozycji znaczniej bardziej dopracowane i spersonalizowane bronie oraz elementy pancerza. Co więcej, dzięki przemyślanemu systemowi rzemiosła możemy z niemal każdego oręża zrobić dzieło sztuki wojennej.

Jak zadbać o swój sprzęt i gdzie go szukać w Assassin’s Creed Valhalla? Czytajcie dalej.

Assassin’s Creed Valhalla – jak znaleźć nową broń i elementy pancerza

Nową broń oraz elementy pancerza możemy zdobyć w Assassin’s Creed Valhalla tylko na dwa sposoby. Pierwszy – za postępy w fabule, drugi – odnajdując je w świecie gry. Znacznie częściej będziemy pozyskiwać nowe wyposażenie na ten ostatni sposób. Oznacza to, że chcąc przywdziać nowy pancerz czy wypróbować nową broń musimy ruszyć na ich poszukiwanie.

W świecie gry wyposażenie jest oznaczone specjalnym wskaźnikiem w kolorze żółtym. Problem w tym, że oprócz nowego sprzętu tym samym kolorem oznaczane są również rzadkie surowce oraz księgi zdolności. Jedynym sposobem, aby przekonać się na co tym razem trafiliśmy, jest zbliżenie się do wskaźnika. Jeśli mamy szczęście, naszym oczom ukaże się symbol jak na poniższym zdjęciu.

Wówczas pozostaje nam dostanie się do skrzyni, w której ukryto skarby i możemy cieszyć się znalezionym toporem, młotem czy płaszczem. Odnalezienie nowych elementów wyposażenia to jednak dopiero początek. Chcąc siać postrach w Norwegii i Brytanii, musimy odpowiednio o nasz sprzęt zadbać.

Assassin’s Creed Valhalla – jak ulepszyć broń bądź pancerz

W Assassin’s Creed Valhalla możemy przez całą grę korzystać z jednego zestawu pancerza czy z jednej broni, zachowując przy tym maksymalną sprawność oraz skuteczność na polu bitwy. Jak to możliwe? Twórcy gry przygotowali prosty i skuteczny system rzemiosła, który pozwala nam cieszyć się ulubionym orężem przez całą przygodę.

Jak to dokładnie działa? Każdy element wyposażenia jest dostępny na czterech poziomach – solidnym, wyśmienitym, doskonałym i mitycznym. Chcąc wzmocnić broń czy pancerz musimy udać się do kowala, który to, przy pomocy wyjątkowego kruszcu (który również musimy uprzednio znaleźć w świecie gry), ulepszy naszą broń do wyższej rangi.

Sztaby węgla, niklu i wolframu występują rzadko, ale pozwalają nam ulepszyć nasze wyposażenie

Ulepszenie to gwarantuje nam kilka profitów. Po pierwsze - zmienia się wygląd naszego sprzętu, po drugie - odblokowujemy miejsce na runy, które dodatkowo zwiększają siłę naszego wyposażenia i wreszcie po trzecie - uzyskujemy możliwość dalszego rozwoju danego elementu oraz zwiększenia jego statystyk.

Chcąc dalej wzmocnić naszą broń musimy wykorzystać ogólnodostępne surowce (jak np. skóry czy rudę żelaza). Z każdym kolejnym poziomem koszt ulepszenia rośnie, ale wzrastają również statystyki przedmiotu (zdjęcie poniżej).

Doprowadzenie konkretnej broni do najwyższego poziomu wymaga zatem sporo pracy i zaangażowania, ale z całą pewnością jest warte zachodu. Pamiętajcie też, aby nie szafować wyjątkowym kruszcem (sztabami), bowiem ich ilość w świecie gry jest ograniczona. Jest to istotne szczególnie na początku gry, gdy nie mamy jeszcze odpowiedniej mocy, aby zapuścić się na trudniejsze tereny. Złe gospodarowanie zasobami może spowodować, że gdy „wpadnie” wam nowa broń nie będziecie mieli odpowiedniej ilości surowców do jej ulepszenia.

Naszą recenzję Assassin’s Creed Valhalla możecie przeczytać tutaj.